Motive să zâmbim în 2023. Cele mai așteptate filme urmează să intre in cinematografele din toată lumea

Anul 2023 ne surprinde plăcut cu filme noi pentru toate gusturile. De la SF-uri care te țin cu sufletul la gură, până la filme de comedie, acțiune și chiar și de groază, pentru cei cu inima tare.

Care sunt cele mai anticipate filme ale anului 2023. Motive să zâmbim anul următor

Când ne gândim la filme, e gândim la relaxare, la momentul perfect pentru a uita de stresul cotidian și de responsabilități și vrem să simțim că trăim într-un alt univers. Iar o seară de film, merge perfect cu ciocolata Lindt, o pungă de popcorn și o băutură răcoritoare.

Iată că fanii seriilor de filme Scream, Fast and Furious, Avatar, The Nun și John Wick vor avea motiv să zâmbească când vor afla că aceste pelicule se vor întoarce pe marile ecrane în 2023.

Astfel că, în luca februarie 2023, Magic Mike se întoarce cu o conitnuare a serie, cu titlul Magic Mike's Last Dance, film care pare să încheie franciza.

Fanii Marvel se vor bucura când vor auzi că Ant-Man and The Wasp: Quantumania va fi primul film care va apărea sub egida celebrei case de producție de filme Marvel. Filmul este o continuare a primului film Ant-Man apărut deja de câțiva ani.

În luna martie 2023, fanii Scream și Creed vor putea merge la cinema să vizioneze continuările seriilor lor preferate. Și tot în această lună, noul film John Wick, care îl are în rol principal pe Keanu Reeves va intra în cinematografe, alături de pelicule precum Shazam! Fury of the Gods și mult așteptatul film „Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, care îi va avea în rolurile principale pe actorii Chris Pine și Hugh Grant.

Ce filme vom viziona în lunile aprilie și mai 2023 la cinematograf

Creatorii de filme nu i-au uitat și pe copii, iar în luna aprilie 2023 și luna mai 2023, aceștia vor putea merge alături de părinții lor la The Super Mario Bros. Movie, în aprilie. În luna mai apare un nou film marca Marvel. Este vorba despre Guardians of the Galaxy Vol. 3, o continuare a primelor două filme Guardians of the Galaxy.

Filmul Fast X, continuarea seriei Fast and Furious, va apărea tot în această lună, cu actori care au mai apărut în această serie, dar și cu noi fețe. Acest film va fi ultimul din această serie.

Tot pentru copii mai mult, noul film Mica Sirenă, urmează să intre în cinematografele din toată lumea. Deși a fost o controversă cu privire la personajul care o interpretează pe Little Mermaid, tot este considerat unul dintre cele mai așteptate filme ale anului.

În luna iunie, vor apărea în cinema filmele Spider-Man: Across the Spider-Verse, Transformers: Rise of the Beasts, The Flash și mult așteptatul Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Ce filme vor apărea în cinematografele din întreaga lume în luna iulie 2023

Seria Mission Impossible revine cu o nouă continuare denumită Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One, iar filmul Barbie, despre care s-a tot vorbit în ultimul timp, va putea fi vizionat de toată lumea în aceeași lună.

Luna Septembrie pare să fie o lună mai palpitantă pentru cinefili, deoarece în această perioadă vor apărea în cinema filme de groază și suspans, precum The Nun 2, continuare primului film care a avut mega succes și care a fost filmat în România, dar și un spin-off al filmului A quiet place.

În luna octombrie 2023, vom putea urmări pe marile ecrane filmele Kraven the Hunter și o reeditare a celebrului film de groază The Exorcist.

Ce filme vom viziona la cinema în lunile noiembrie și decembrie 2023

Iată că luna noiembrie vine cu niște surprize neașteptate, astfel că, Dune 2 urmează să fie lansat atunci, iar fanii seriei dar și ai actorilor Timothée Chalamet și Zendaya îi vor putea urmări cu sufletul la gură. Tot în luna noimbrie va apărea și filmul The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, o continuare a seriei Jocurile foamei care s-a bucurat de un succes impresionant la vremea respectivă.

Luna decembrie pare să fie luna Crăciunului, însă nu este neaparat să se respecte acest lucru și în lumea filmelor. Iată că în luna aceea în 2023 vom merge la cinema să vizionăm filme precum Wonka, The Color Purple, Untitled Ghostbusters: Afterlife Sequel și mult discutatul Aquaman and the Lost Kingdom.

Tot în anul 2023, se va lansa și continuarea filmului Legally Blonde, cu Reese Witherspoon și Jennifer Coolidge, însă data lansării este necunoscută.

