“Ce lucruri rușinoase face tatăl tău?” Maria Dragomiroiu, Tavi Colen și Diana Bișinicu, dezbrăcați de secrete la “Aici eu sunt vedeta”

Joi, 16 noiembrie, de la ora 21.15, secretele Mariei Dragomiroiu, ale Dianei Bișinicu și ale lui Tavi Colen vor fi dezvăluite într-o nouă ediție “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.

Ce îi enervează, ce îi bucură, de ce anume le e frică, pe ce parte a patului dorm, unde țin banii, pe scurt, cum sunt aceștia în viața de zi cu zi, telespectatorii Antenei 1 vor afla chiar de la copiii, respectiv nepoții lor.

Cântăreața de muzică populară Maria Dragomiroiu va veni însoțită de nepoatele ei, Maria (9 ani) și Ana (7 ani), solista de muzică machidonească Diana Bișinicu, fostă componentă a trupei Pops, va fi alături de fetița ei, Riana (4 ani), în timp ce interpretul Tavi Colen îl va avea alături pe fiul său, Mario (10 ani). Câștigătorii vor dona banii obținuți în urma amuzantelor probe unei familii care are nevoie de ajutor.

“Eu am emoții foarte mari. Toată viața am avut. Dar mai mult sunt curioasă să aflu cum mă percep Maria și Ana, ce vor spune și ce gândesc despre mine”, spune Maria Dragomiroiu, căreia nepoate îi spun Nana.

„Am o oarecare temere, pentru că Mario este un copil dezinvolt, crescut foarte liber și s-ar putea să dea din casă niște chestii...”, e de părere Tavi Colen.

“Ne cunoaștem destul de bine ca să putem obține un punctaj bun. Important este să ne distrăm, iar ea să nu plece dezamăgită, pentru că își dorește cu ardoare acel trofeu”, adaugă Diana Bișinu.

Ce vor răspunde Maria, Ana, Riana și Mario la întrebări precum “Ce lucruri trăsnite face Nana?”, “Ce obicei are mama ta?” sau “Ce lucruri rușinoase face tatăl tău?”, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 16 noiembrie, de la ora 21.15, într-o nouă ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.