Camelia Bălţoi trăiește live Formula 1 la Marele Premiu de la Imola, duminică ȋn direct la Antena 1 și în AntenaPLAY, de la 15:45

Weekendul acesta, Formula 1 se întoarce în Europa şi revine şi pe Antena 1 cu Marele Premiu de la Imola, între 17 şi 19 mai.

Antrenamentele Marelui Premiu de la Imola se văd live exclusiv pe AntenaPLAY, calificările sunt ȋn direct la Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY, iar cursa de duminică este în direct la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, de la ora 15:45. Camelia Bălţoi trăiește live experienţa Formula 1 alături de echipa Antena Sport, pe circuitul italian, pe tot parcursul Marelui Premiu de la Imola.

Camelia Bălțoi, trăiește experiența live Formula 1 la Marele Premiu de la Imola duminica aceasta

„Am intrat în lumea exclusivistă a cailor putere și totul în jurul meu și al echipei e impresionant. Circuitul de la Imola poartă amprenta lui Senna, fanii sunt conștienți de asta și emană o energie pe care nu am mai întâlnit-o în altă parte.

Secundă cu secundă se întâmplă ceva aici, iar ziua, deodată, nu mai are suficiente ore pentru a transmite toate întâmplările la care suntem martori. Am ajuns unde orice fan de Formula 1 își dorește să ajungă: am pășit, la propriu, pe pistă.

Aici este, clar, locul vitezei! Urmăriți-ne în acest weekend pentru a vedea ce se întâmplă pe circuitul istoric de la Imola. Fanii Formula 1 din România au un loc asigurat în Universul Antena. Pentru că Antena e Formula 1 în România!”, a dezvăluit Camelia Bălţoi.

După ce Lando Norris şi McLaren au demonstrat că cei de la Red Bull nu sunt de neînvins, acum concurenţa se anunţă şi mai aprigă. Ferrari vine cu upragde-uri masive la cursa de pe teren propriu şi vor fi ajutaţi de sutele de mii de fani ce vor asista pe circuitul italian în tot weekendul cursei. Marele Premiu de la Imola se vede astfel:

* Astăzi, 14:30, 18:00 - Antrenamente - exclusiv AntenaPLAY

* Sâmbătă, 13:30 - Antrenamente - exclusiv AntenaPLAY

* Sâmbătă, 16:45 - Calificări - Antena 3 CNN şi AntenaPLAY

* Duminică, 19 mai, 15:45 - Cursa - Antena 1 şi AntenaPLAY

Antena este casa Formulei 1 în România pentru următorii 3 ani.