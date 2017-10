CRBL îi face duș fiicei sale... îmbrăcată! Motivul este cât se poate de surprinzător! „Suntem o familie mai altfel”

Joi, 19 octombrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, CRBL vine alături de fiica sa, Alessia, în vârstă de șapte ani, iar telespectatorii Antenei 1 vor avea acces nu doar la secretele acestuia, dezvăluite de fetița sa, ci și la imagini din intimitatea familiei artistului.

Astfel, cei de acasă vor vedea cum CRBL i-a făcut duș fiicei sale... îmbrăcată. “Mi se pare foarte tare să faci asta măcar o dată în viață. Am făcut-o prima dată într-o vară, acum un an jumate, când am băgat-o pe Alessia în cadă, îmbrăcată, și nu-i venea să creadă.

Nu se aștepta să o fac a doua oară (râde)... Noi suntem o familie mai altfel. Nu ne încadrăm în niște șabloane. Și mă mândresc cu asta. La noi nu există cuvântul “trebuie”, ci cum vrei tu să faci”, spune CRBL. „Suntem mai cool”, completează Alessia.

Ce secrete dezvăluie Alessia despre celebrul său tată, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 19 octombrie, de la ora 21.15, într-o nouă ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.