Diana Bișinicu s-a rugat la mormântul părintelui Arsenie Boca să rămână însărcinată! Riana a dat-o în vileag pe mama ei în legătură cu un obicei pur femeiesc!

Diana Bișinicu a venit împreună cu fiica ei, Riana (4 ani), cea mai mică concurentă de la “Aici eu sunt vedeta”. Ocazie cu care fetița a dezvăluit din secretele celebrei sale mame.

Astfel, telespectatorii Antenei 1 au aflat de la Riana că mama sa, Diana, fostă componentă a trupei Pops, s-a rugat la mormântul părintelui Arsenie Boca să rămână însărcinată, iar acesta a ajutat-o să-și împlinească visul.

“La puțin timp după ce m-am rugat la mormântul părintelui Arsenie Boca, am rămas însărcinată cu Riana. De atunci, din anul 2012, mergem la mormântul său în fiecare an. Recent, am fost din nou”, a spuus Diana.

"Mami se urcă pe cântar să vadă dacă a mai luat în greutate", adezvăluit micuța.

Fetița a moștenit-o pe mama ei, fiind la fel de frumoasă și de adorabilă.