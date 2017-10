Ion Dichiseanu are cu ce se mândri. Ioana, fata actorului, o frumuseţe: "Când am auzit că vrea să îşi facă tatuaj m-am albit la fata"

Ion Dichiseanu și fiica sa, Ioana au venit la “Aici eu sunt vedeta” să pună în dificultate celebritățile. Actorul a povestit, în exclusivitate, o întâmplare din adolescența fiicei sale, căreia Paula Chirilă, Aurelian Temișan și Mihai Gruia, ex-Akcent, trebuie să-i ghicească deznodământul.

“Ioana era în ultimul an de liceu când, într-o zi, a venit de la școală cu un pansament pe picior. Am întrebat-o dacă s-a lovit. Mi-a zis: “Știi, mi-am făcut un tatuaj...” ”, începe povestirea Ion Dichiseanu. “Când a auzit ce am făcut, s-a albit la față”, adaugă Ioana.

Cine reuşeşte să ghicească ce anume a făcut cunoscutul actor după ce a aflat de isprava fiicei sale aflăm din clipul de mai sus!