Nina Rus de la „Chefi la cuțite” mărturisește care a fost cea mai importantă lecție pe care a învățat-o la emisiune și dezvăluie o super rețetă de paste cu ragu de păstrăv!

Nina Rus a fost unul dintre concurenții extrem de talentați de la „Chefi la cuțite”, care a avut însă ghinionul să nu ajungă în marea finală. Membră a echipei portocalii, aceasta a fost unul dintre așii lui Florin Dumitrescu pentru cucerirea trofeului din cel de-al treilea sezon al emisiunii.

Timpul a trecut și acum alți bucătari își încearcă norocul la „Chefi la cuțite”, dar echipa Aloshop a decis să stea de vorbă cu Nina și să vadă ce mai face frumoasa și talentata concurentă.

Cum te-a schimbat experiența „Chefi la cutite”?

Eu zic că m-a schimbat în bine. Foarte multă lume mă abordează pe stradă ca să facem poze sau să le ofer autografe, dar eu am rămas aceeași Nina de la Păstrăvăria RIN Romuli!

Ai simțit în vreun moment că vrei să renunți la concurs?

Da, am vrut de câteva ori să renunț la concurs și asta s-a întâmplat din mai multe motive. Principala cauză? Oamenii de care eram înconjurată. Unora le era ciudă pe mine pentru că eu, deși sunt de la țară, am rămas în acest concurs și nu m-am lăsat călcată în picioare de marii bucătari din competiție, deși mi-au făcut zile amare. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și al familiei am mers mai departe.

Care a fost cel mai greu moment trăit la „Chefi la cuțite”?

În momentul în care ieși din cămară și realizezi că nu mai ai nicio tigaie. Am intrat in panică! Cu greu mi-am revenit și am putut să merg să caut alta!

Care este cea mai frumoasă amintire a ta de la emisiune?

Sunt multe amintiri frumoase de la emisiune. Îmi amintesc mai ales de tachinările cu Chef Scărlătescu, apoi de clipa în care am avut cea mai bună farfurie, iar Chef Dumitrescu m-a lăudat.

Care a fost cea mai importantă lecție de viață pe care ai învățat-o la „Chefi la cuțite”?

Cea mai importantă lecție de viață este că am învățat să am încredere în forțele proprii!

Și fiindcă Nina a făcut senzație în emisiune cu rețetele sale delicioase, noi a rugat-o să împartă publicului un preparat propriu!

Pentru a pregăti rețeta de paste de casă cu ragu de păstrăv afumat vei avea nevoie de câteva ingrediente:

paste de casă

400gr păstrăv afumat și dezosat foarte bine

1 ceapă mare roșie

2 căței de usturoi

Legume: o tijă țelină, un morcov, un ardei roșu, o tijă pătrunjel, toate acestea rase pe răzătoarea măruntă sau tăiate foarte mărunt

2 cutii roșii pasate în jur de 800gr

150 ml vin rosu

câteva frunze leuștean

câteva rondele de ardei iute

sare, piper, o linguriță boia

unt circa 200gr

Cum prepari rețeta de paste de casă cu ragu de păstrăv afumat ?

Tocăm ceapa si usturoiul mărunt, radem legumele sau le tocăm și călim totul în unt încins, într-o tigaie. Dacă vrei să îți ușurezi munca și să nu îți fie teamă că mâncarea se lipește, atunci noi îți recomandăm să folosești o tigaie Regis Stone cu efect de piatră încinsă.

Se adaugă vinul roșu, roșiile pasate și boiaua, după care se asezonează cu sare și piper, după gust. Se pune capacul și se lasă la foc mic timp de o oră. Se amestecă din când în când și se adaugă câteva picături de stoc de pește (supă) dacă este necesar, pentru a oferi mai multă savoare.

Se adaugă apoi păstrăvul afumat și se mai lasă cam 20 de minute pe foc. Se pun frunzele tocate de leuștean și câteva feliuțe de ardei iute. Pastele de casă au fost fierte și au fost apoi așezate în farfurii. Se adaugă deasupra ragu-ul de păstrăv afumat și se savurează!

Încearcă și tu o rețetă deosebită de paste de casă cu ragu de păstrăv afumat! Rețeta se face imediat și cu siguranță te vei simți precum juriul emisiunii „Chefi la cuțite”, atunci când degustă un preparat cu adevărat special! Și pentru ca mâncarea ta să nu dea greș, noi îți recomandăm să folosești o tigaie Regis Stone cu efect de piatră încinsă! Legumele și peștele nu se vor lipi și ingredientele tale își vor păstra aspectul, fiind astfel ideale ca să faci spectacol în farfurie!

