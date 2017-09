De la penitenciar la bucătărie! Andrei a fost închis pentru un gram de cannabis, dar a continuat să gătească ciorbe și tocănițe în celulă, la termoplonjon!

Clava Andrei Valentin este bucătar și a simțit că experiența de la „Chefi la cuțite” o să-l ajute să câștige mai multă experiență în acest domeniu.

Cu multă dibăcie, concurentul a pregătit un piept de pui cu piersici, tăiței de orez și sos de fistic.

„Bucătăria pentru mine este cel mai bun prieten”, spune acesta.

A fost extrem de presat de timp și, spune el, este dispus să accepte orice critică pentru preparatul său.

„Ăsta e un fusion cu telemea de porc”, a zis Bontea, greșind din cauza neatenției.

Venit în fața chefilor, concurentul începe să își spună povestea incredibilă de viață.

„Sunt bucătar în Brașov. Am fost închis vreo cinci ani de zile, am traficat un gram de cannabis. În închisoare am fost nevoit să fac tot felul de improvizații. Am făcut ciorbă și tocăniță la termoplonjon. A fost o lecție de viață din care am învățat că trebuie să fac ceva cu viața mea. Când am ieșit din penitenciar am ales să mă apuc de bucătărie”, a povestit acesta.

„Bucătăria este tot o pușcărie, dar a naibii de frumoasă”, l-a sfătuit Scărlătescu, admirând tăria cu care Andrei a ales drumul cel bun.

Nu a primit niciun cuțit, dar a fost încurajat să meargă mai departe și să continue pe drumul ales.

