Începe adevărata competiție! Chefii împart ultimele cuțite înaintea etapei de Bootcamp

În această seară ultimii concurenți se luptă pentru un cuțit în jurizarea pe nevăzute, înainte ca chefii să dea startul primei probe de Bootcamp. De la ora 20:00 pe Antena 1, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu vor avea parte de farfurii excepționale, spectacol și multe surprize- atât sub cloșurile misterioase, cât și în spatele ușilor de jurizare.