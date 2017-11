Loredana Ene, "DIVA", și-a luat rămas bun de la competiția ,,Chefi la cuțite”, dar nu înainte de a acorda şi un INTERVIU pentru telespectatori

Săptămâna trecută alți doi concurenți și-au luat rămas bun de la competiția ,,Chefi la cuțite” și de la coechipieri, după două confruntări pe echipe și două probe individuale care au restabilit ordinea la bancurile de lucru. Loredana Ene și Mirel Vasile Ilieș sunt cei care au părăsit bucătăria, dar nu înainte de a împărtăși o parte din experiența trăită în cadrul celui mai iubit show culinar.

Loredana Ene - echipa mov ,,Chefi la cuțite”

1. Cum ai descrie experiența Chefi la cuțite în 3 cuvinte?

Autoeducare, agonie și extaz în același timp.

2. Ce ai invățat despre tine în această competiție?

Neavând foarte multă experiență în bucătărie, faptul ca am participat la aceasta emisiune m-a făcut să fiu mai puternica, mi-am demonstrat ca pot și că nu am limite. Pe lângă asta am învățat sa mă apreciez mult mai mult și sa fiu un om mai bun.

3. Ce ai invătat de la chef Scărlătescu, mentorul tău?

Aici mă abat puțin de la bucătărie. De la chef Scărlătescu am învățat sa spun lucrurilor pe nume, să fiu mai directă indiferent de consecințe, iar în bucătărie mi-a fost profesor. Este ca și cum am participat la un curs de bucătari iar chef Cătălin mi-am arătat baza bucătăriei.

4. Care este punctul forte al echipei din care ai făcut parte?

Echipa mea nu își pierde niciodată speranța, este un fel de zid al competiției. Cu capul sus indiferent de situație.

5. Ce ți s-a părut cel mai greu în această competiție? Dar și cel mai frumos?

Este foarte greu sa stai în restaurant la jurizare în fața Ginei. O respect, o admir, dar când vine vorba de jurizare nu o mai văd, în acele momente ramai fără putere, te lasă picioarele și nu mai știi ce e cu tine.

Mi-a plăcut foarte mult bootcamp-ul. A fost minunat sa gătim afară în aer liber. Și mai ales prima proba cu grătarul. Sa auzi 118 grătare cum sfârâie este pur și simplu fantastic.

6. Ce nu se vede pe micile ecrane în ceea ce privește experiența din bucătăria Chefi la cuțite?

Sunt multe care nu se văd pe micile ecrane. Pentru 2 ore de difuzare la TV se filmează o zi întreagă de dimineață și până tarziu in noapte. Nu se văd prieteniile făcute în concurs. Iar acum făcând referire la mine am mai gătit și eu câte ceva, părți care nu s-au arătat, deși poate uneori am dat impresia că am fost copilul din concurs. Nu este așa.

7. Un mesaj pentru echipa mov? GO GO TEAM sunt cu voi! J

