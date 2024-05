Noutățile lunii iunie în AntenaPLAY

AntenaPLAY, platforma ta de streaming favorită, îmbogățește oferta și în luna iunie cu o gamă variată de conținut, incluzând filme, seriale și evenimente sportive pentru toate gusturile.

În această lună, te vei putea bucura de premiere de filme precum "The Kings of the World", "The Cuckoo’s Curse", "Something is about to happen", "Love and Revolution" și alte titluri atractive. În plus, seriale captivante ca "Flowers over the Inferno" și competițiile sportive incitante sunt pregătite să îți ofere momente memorabile alături de cei dragi.

Simte viteza și pasiunea alături de AntenaPLAY

Luna iunie în Formula 1 aduce o nouă etapă emoționantă în calendarul competițional, marcându-se prin entuziasm, adrenalină și viteză extraordinară. Competițiile din această lună se desfășoară pe circuite legendare, variind de la traseul vibrant și colorat din Canada până la complexul și faimosul circuit spaniol de la Barcelona, fiecare pistă testând la maximum abilitățile și rezistența piloților. În fruntea clasamentului actual se află piloți consacrați, precum Max Verstappen, Charles Leclerc, și surpriza plăcută a sezonului, Lando Norris, toți fiind pregătiți să domine circuitele într-o luptă aprigă pentru supremație. Aceste confruntări promit un spectacol de emoție și pasiune, în care fiecare viraj și fiecare secundă sunt cruciale și pot schimba destinul întregii curse. Acești piloți talentați, alături de echipele lor, sunt gata să transforme fiecare eveniment într-un spectacol memorabil de viteză și strategie.

Ai filme noi în iunie în AntenaPLAY

În luna iunie, platforma AntenaPLAY îți oferă o escapadă cinematică captivantă, plină de diversitate și aventură. Descoperă în "The Kings of the World" o călătorie excepțională a cinci prieteni care își caută locul în lume; urmărește povestea curajoasă a Luciei în "Something is About to Happen", care își încearcă norocul într-o nouă viață; lasă-te prins în misterul și tensiunea de la "The Cuckoo’s Curse"; și experimentează pasiunea și lupta pentru libertate sub soarele strălucitor al Sevillei în "Love and Revolution". Fiecare film este o fereastră deschisă către povești diferite, pline de emoție și aventură, menite să te transporte în universuri variate și să îți îmbogățească serile.

The Kings of the World

The Cuckoo’s Curse

Something is About to Happen

Love and Revolution

Seriale ce te vor captiva

Flowers over the Inferno, un nou serial, doar pentru tine.

Când pornește o anchetă despre un criminal misterios din munții Dolomiți, Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci), criminalist cu experiență, începe să se confrunte cu primele semne ale bolii Alzheimer. Massimo Marini (Giuseppe Spata), un tânăr inspector de poliție, se alătură echipei care investighează cazul. O luptă pentru adevăr și supraviețuire, într-un oraș care ascunde secrete întunecate și multe conspirații.

AntenaPLAY îți aduce episoade noi din serialele tale preferate și în luna iunie.

În iunie, serialele tale turcești preferate, printre care „Șansa Vieții Mele” și „Povești Nespuse”, se întorc cu episoade noi și intrigante. Nu pierde episoadele noi din „Printesa fără coroană”, unde o tânără încearcă să-și salveze mama. De asemenea, continuă să urmărești „Deceiving Love”, unde poveștile captivante ale femeilor care se confruntă zilnic cu provocări în relațiile lor continuă. Între timp, „Parot” persistă în lupta sa împotriva nedreptății, iar „Delightfully Deceitful” dezvoltă noi scheme de răzbunare.

Parot

Șansa vieții mele

Povești Nespuse

Prințesa fără coroană

Deceiving Love

Delightfully Deceitful

Ai sport în iunie în AntenaPLAY

Campionatele Europene de înot, 3 Mari Premii de Formula 1 şi ultimul meci al României, înainte de EURO 2024, în AntenaPLAY, în luna iunie

Campionatele Europene de înot, 3 Mari Premii de Formula 1 şi ultimul meci al României, înainte de EURO 2024, amicalul cu Liechtenstein, sunt principalele evenimente ale lunii iunie, în AntenaPLAY.

Campionatele Europene de Înot se vor desfăşura la Belgrad, în perioada 17-23 iunie, live în AntenaPLAY. David Popovici este una dintre marile vedete de la Europene şi campionul nostru promite spectacol la probele de 100 şi 200 de metri liber.

În afară de David Popovici, delegaţia României mai are în componenţă alţi şase sportivi: Dinu Patrick, Mihai Gergely, George Raţiu, Richard Szylagi, Denis Popescu şi Aissia Priecariu.

România - Liechtenstein, în AntenaPLAY

România - Liechtenstein este ultimul meci al tricolorilor, înainte de EURO 2024. Edi Iordănescu îi va testa pe jucători vineri, 7 iunie, de la ora 21:00, live în AntenaPLAY.

3 Mari Premii de Formula 1, live în AntenaPLAY

De asemenea, luna iunie este una plină pentru iubitorii de Formula 1. Trei Grand Prix-uri vor avea loc, Marele Premiu al Canadei (7-9 iunie), Marele Premiu al Spaniei (21-23 iunie) şi Marele Premiu al Austriei (28-30 iunie).

Formula 2 propune două etape spectaculoase, la Barcelona (21-23 iunie) şi la Spielberg (28-30 iunie). De asemenea, şi Formula 3 va avea două etape în luna iunie, la Barcelona (21-23 iunie) şi la Spielberg (28-30 iunie). Porsche Mobil 1 Supercup 2024 aduce etapa de la Spielberg (28-30 iunie).

Pe 8 iunie, AntenPLAY îţi propune adrenalina de la Speedway European Championship Debrecen. Aceasta este prima dintre cele patru etape ale sezonului. Restul, Grudziądz (20 iulie), Gustrow (24 august) şi Chorzow (21 septembrie), vor fi de asemenea live în AntenaPLAY.

Două turnee de tenis de masă, în AntenaPLAY

Tenisul de masă continuă cu turneele care aduc la start cei mai importanţi jucători, din circuitul masculin şi din cel feminin. În perioada 1-3 iunie sunt fazele finale ale WTT Champions Chongqing 2024.

A doua competiţie are loc în Europa. La WTT Star Contender Ljubljana 2024 se află pe lista de start Eliza Samara, Adina Diaconu şi Andreea Dragoman.

Luna iunie este una cu evenimente spectaculoase şi din lumea luptelor.

Hexagone MMA 17 are loc pe 2 iunie, cu Nicolae Bivol în prim-plan. PFL Europe 2 aduce MMA-ul feminin şi masculin la Newcastle, unde toată lumea va lupta pentru centuri, pe 8 iunie. De asemenea, tot pe 8 iunie, vom avea parte şi de o gală de box.

Bellator Champions Series 3 este gala de pe 22 iunie, de la Dublin. Jason Jackson vs Ramazan Kuramagomedov va fi lupta serii, în Irlanda, live în AntenaPLAY.

Longines Global Champions Tour aduce patru etape în luna iunie, Ramatuelle - St. Tropez (1-2 iunie), Cannes (6-8 iunie), Paris (21-23 iunie) şi Stockholm (28-30 iunie).

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților canale TV live și peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro.

Ai un 2024 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în orice moment. În 2024, competițiile de Formula 1, Formula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, tenis de masa, inot, Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA și box. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an.

Hai în AntenaPLAY!

Intră în cont (antenaplay.ro)

Fă-ți cont în AntenaPLAY

Citește și: Serialul Prințesa fără coroană - Taçsiz Prenses, disponibil în AntenaPLAY. Premiera miercuri, 29 mai 2024