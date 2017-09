Sexy mademoiselle inginer a făcut senzație la „Chefi la cuțite”! „Lucrez de la 14 ani, fiindcă am fost obligată să mă întrețin. Am făcut robotică, am fost barman și acum am de dat două licențe”

Loredana Ene are 24 de ani și spune că a venit la „Chefi la cuțite” fiindcă este nebună, mai nebună decât tinerele de vârsta ei!

Este studentă, face modeling și a ales să gătească un mic dejun menit să dea „un curcubeu pe cerul gurii” chefilor: un iaurt cu avocado și sos de căpșuni .

Spune că nu este un bucătar profesionist, dar că are încredere în forțele sale.

„Ce e asta, frate? Bună întrebare”, au încercat chefii să își dea seama de ceea ce au găsit în farfurie.

„Interesant, dar ciudat în același timp”, a zis Dumitrescu.

„Lucrez de la 14 ani, fiindcă am fost obligată să mă întrețin. Am fost barman. Și apoi am devenit studentă la Mecanică, unde făceam mecatronică și robotică. Apoi am mai făcut o facultate, de Științe Economice. Am fost chelneriță și acum mai am două licențe de dat. Pasiunea mea e modelingul și gătitul”

Sexy mademoiselle inginer a făcut senzație și i-a impresionat pe cei trei jurați cu povestea ei de viață. Doar că ceea ce contează este talentul culinar.

Și Loredana a primit verdictul: a mers mai departe!

