Ultima confruntare pe echipe din bucătăria ,,Chefi la cuțite”. Azi se dezvăluie numele semifinaliștilor

Din sute de concurenți chefii au ales doar 18, iar acum cei 11 bucătari rămași în competiția culinară a momentului își vor ascuți cuțitele pentru ultima confruntare pe echipe a acestui sezon, difuzată pe Antena 1 în această seară, începând cu ora 20:00. Ca de obicei, meniul va fi presărat cu multe surprize, începând cu ingredientele care se vor afla sub cloșurile misterioase, dar și cu invitații de excepție care vor sta diseară la masa jurizării.

Cei trei chefi au mari emoții, pentru că în curând numele bucătarilor care i-ar putea reprezenta în ultimele două etape ale sezonului 4 va fi dezvăluit. ,,Ultimul battle, wow.. Dă Doamne să rămân cu cinci! Am cinci concurenți și îmi doresc să rămân cu ei!”, afirmă chef Bontea, care din punct de vedere numeric este în topul clasamentului.

La bancul de lucru alăturat, chef Dumitrescu nu își pierde încrederea, pentru că cu doar trei bucătari a reușit să câștige trei confruntări pe echipe, chiar și în momentele în care toți își pierduseră încrederea: ,,Am trei battle-uri câștigate, Bontea are două, Scărlătescu niciuna. Cea mai mare frică a mea este să nu câștige Bontea, indiferent de probă, ca să nu fim la egalitate.”, mărturisește conducătorul portocalei mecanice.

Pentru chef Scărlătescu, ultimul battle este un motiv perfect să strălucească alături de echipa mov, cu care nu a câștigat nicio probă până în acest moment: ,,Urmează ultimul battle așa că este ultimul moment în care ne putem exprima. Nu trebuie să le dăm nicio urmă de speranță colegilor din celălate echipe că azi nu vor ajunge la duel.”

Emoțiile nu se risipesc nici în rândul bucătarilor, care realizează presiunea enormă a probei din această seară: ,,E un sentiment incredibil, vreau să fiu printre ultimii. Eu chiar sunt capabil să merg mai departe.” - sunt cuvintele pe care Samir Fareș, din echipa lui chef Bontea, le va folosi ca motivație în cea de-a opta confruntare.

La fel de determinată este și Bad Angie, din echipa mov, care este convinsă că va fi singura fată din semifinală. Titlul de câștigător al sezonului 4 ,,Chefi la cuțite”, premiul, notorietatea și admirația chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu vor fi îndreptate spre un singur concurent, o singură tunică a cărei culoare poate fi fie verde, portocalie, sau mov.

În seara aceasta numele semifinaliștilor va fi dezvăluit, după o confruntare de foc în care fiecare dintre ei se va înverșuna să transpună în farfurie tot ce a acumulat pănâ în acest moment, iar telespectatorii se vor bucura de toate acestea de la ora 20:00, doar la ,,Chefi la cuțite”.

