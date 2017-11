Florin Răducioiu, Marian Drăgulescu și Cătălin Moroșanu, primii concurenți la “Guess My Age – Ghicește vârsta”

Trei campioni, Cătălin Moroșanu, Marian Drăgulescu și Florin Răducioiu, vin joi, 30 noiembrie, de la ora 21.15, în prima ediție a show-ului “Guess My Age – Ghicește vârsta”, prezentată de Dan Negru, la Antena 1. O ediție specială, care premiază intuiția cu 30.000 de euro.

Cei trei mari sportivi se vor afla în postura de concurenți și vor trebui să ghicească cu exactitate vârsta persoanelor care vor apărea în fața lor. Totul pentru o cauză nobilă, căci banii pe care îi vor câștiga îi vor dona copiilor dintr-un lot de gimnastică.

“Sunt copii care practică gimnastica, multimedaliați. În seara aceasta, vom lupta pentru ei!”, spune Marian Drăgulescu. “Cel mai greu meci pe care-l jucăm e acesta!”, adaugă Florin Răducioiu.

Jackpotul de la care pornesc în concurs fotbalistul și antrenorul Florin Răducioiu (47 de ani), luptătorul K1 Cătălin Moroșanu (33 de ani) și gimnastul Marian Drăgulescu (36 de ani) este de 30.000 de euro. Fiecare eroare pe care o vor face în privința vârstei persoanelor din fața lor va fi taxată, căci li se va scădea din bani, în funcție de numărul de ani greșiți. De asemenea, cei trei concurenți vor dispune și de șase variante ajutătoare, Hit, Star, Film, Știre, Sport, Zoom, care conțin indicii din anii în care s-au născut persoanele cărora trebuie să li se ghicească vârsta. Care sunt persoanele a căror vârstă va trebui ghicită de către cei trei campioni, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi joi seara, într-o spectaculoasă ediție a show-ului “Guess My Age – Ghicește vârsta”.

“”Guess My Age – Ghicește vârsta” e o inovație pe piața de televiziune din România, așa cum copiii de la “Next Star” au deschis drumul kids show-urilor sau cum “Academia vedetelor” a deschis, acum 20 de ani, drumul marilor show-uri internaționale de divertisment în România. Originalitatea m-a ajutat să supraviețuiesc, în acești ani. “Guess My Age” inovează, nu imită!”, spune Dan Negru, prezentatorul show-ului.

Creat în anul 2016, “Guess My Age’’ răstoarnă recorduri de audiență în Italia, Franța, Austria, Rusia, Slovacia, Ungaria, Cehia și Germania. În România, “Guess My Age – Ghicește vârsta” este produs și difuzat de Antena 1, în prime-time, iar gazda acestui show este Dan Negru.