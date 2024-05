Filmele lunii mai în AntenaPLAY. Vezi SuperNova, Maria, regina României și Checkmate chiar acum

În luna mai, vezi ce filme vrei în AntenaPLAY! Actori mari, producții premiate și o gamă variată de genuri - AntenaPLAY aduce mereu ceva nou și interesant pentru abonații săi.

Indiferent de preferințele cinematografice, AntenaPLAY a pregătit câte ceva pentru fiecare în luna mai. Așadar, pregătește-te să te bucuri de o lună plină de divertisment și emoție în AntenaPLAY!

Filmele lunii mai în AntenaPLAY. Titluri premiate și genuri variate sunt deja disponibile

Indiferent că ești în căutarea unei drame captivante, a unei comedii amuzante sau a unei aventuri palpitante, AntenaPLAY îți aduce filme perfecte pentru o experiență cinematografică de neuitat în luna mai. Iată cele mai importante titluri.

Colin Firth și Stanley Tucci aduc o poveste impresionantă de iubire și afecțiune. Pelicula urmărește povestea a doi bărbați în vârstă, Sam (interpretat de Colin Firth) și Tusker (interpretat de Stanley Tucci), care fac o călătorie prin ținutul englez pentru a vizita locuri importante și oameni dragi, înainte ca starea de sănătate a lui Tusker, afectat de o boală neurodegenerativă, să se deterioreze complet. "Supernova" este un film aclamat și profund emoționant, care explorează teme precum iubirea, pierderea și acceptarea.

Un mix înduioșător de comedie, dramă și musical, "Military Wives" le aduce în prim-plan pe Kristin Scott Thomas și Sharon Horgan. Pelicula este inspirată dintr-o poveste reală și urmărește un grup de soții de militari care formează un cor pentru a-și susține partenerii în timpul absenței acestora într-o misiune în Afganistan. Deși poate fi considerat un film în mare parte reconfortant și plin de inimi calde, "Military Wives" explorează și aspectele mai dificile ale vieții militare și ale separării familiale.

Pelicula este o dramă istorică care explorează viața reginei Maria a României, una dintre cele mai fascinante și influente figuri din istoria României.Filmul se concentrează pe perioada de timp în care regina Marie (interpretată de Roxana Lupu) și soțul ei, regele Ferdinand I (interpretat de Daniel Plier), trebuie să navigheze prin complexitățile politice și sociale ale Europei în timpul Primului Război Mondial și în perioada imediat următoare. "Queen Marie of Romania" aduce în prim-plan lupta reginei pentru independența și unitatea României, precum și eforturile sale pentru a ajuta soldații și populația în timpul războiului.

Când o pandemie extraterestră amenință să pună capăt lumii, doi oameni de știință fură virusul și fug din civilizație într-o ultimă încercare de a găsi leacul și a salva omenirea. Thriller-ul SF îi are drept protagoniști pe Emma Burnside, Keiran King și Carolyn Masson și se bazează pe crearea unei atmosfere tensionate și a unui suspans constant. Elementele science fiction adaugă un strat suplimentar de complexitate și imprevizibilitate în povestea care îi va ține pe abonați cu sufletul la gură.

"Muse" este tot un thriler SF, care spune povestea lui Jack Hadrian, un pictor al secolului douăzeci și unu. Acesta o muză - o bioformă modificată genetic, concepută pentru a fi partenera sa perfectă - după dispariția misterioasă a logodnicei sale. Din distribuția pelculei fac parte Taylor Graham, Heather Weeks și românca Lavinia Postolache, pe care fanii genului au avut ocazia să o admire și în Neon Demon, April X sau Coordinated Chain of Murders.

Martin și Margot sunt doi scriitori care călătoresc prin Guatemala pentru a găsi La Bestia, poetul mitologic care i-a adus împreună. În călătoria lor, relația și viitorul lor vor fi compromise de o sarcină neașteptată. Martin este interpretat de Julian Root, iar Margot de Emily K. Rose, care reușesc să impresioneze în această comedie care exploreaza dragostea, destinul, sacrificiul și puterea imaginației.

În această comedie adolescentină, o tocilară simpatică își creează o identitate falsă pentru a deveni cea mai populară fată din liceu. Când lucrurile nu merg exact așa cum își dorește, Valerie învață că a fi tu însuți este cel mai important. În rolul principal o regăsim pe Valeria Jauregui, care a mai apărut în "It Came Upon a Midnight Clear, "Deputy" sau "The Mararita Man".

"Blowtorch" este un film american din 2016, un thriller dramatic care urmărește viața unei mame singure din Queens, New York. Pelicula aduce în prim-plan teme precum durerea, pierderea, răzbunarea și forța feminină. Este un thriller tensionat, cu elemente dramatice și de suspans, care oferă o perspectivă asupra vieții într-un mediu urban brutal și necruțător. Va reuși Ann Willis să deslușească asasinatul fiului ei? Abonații vor descoperi acțiunea în "Blowtorch".

Danny Glover și Vinnie Jones aduc în AntenaPLAY filmul "Checkmate". Povestea urmărește un grup de criminali de elită care sunt angajați să fure o valiză misterioasă de la un bancher de la New Orleans (interpretat de Danny Glover). În același timp, un detectiv corupt (interpretat de Vinnie Jones) și partenerul său încearcă să recupereze valiza și să rezolve cazul. "Checkmate" este un film cu o intrigă plină de întorsături, cu personaje complexe și conflicte întunecate. Este un thriller plin de acțiune, care combină elemente de crime organizate, jocuri de noroc și trădare. Atmosfera sa tensionată și ritmul alert îl mențin captivant pe tot parcursul.

