Magda, țintuită într-un scaun cu rotile, s-a născut în anul în care Mirabela Dauer lansa piesa "Mulţumesc, iubita mamă!" A dat naștere unei fetițe, chiar dacă medicii i-au interzis!

Una dintre invitate, fost model, a venit însoțită de fiica ei în show-ul prezentat de Dan Negru. Concurentele au fost pe aproape în estimarea vârstei reale a femeii, dar nu acest detaliu a reușit să capteze atenția telespectatorilor.

Nicio lovitură nu a îngenunheat-o!

Magda Coman, țintuită într-un scaun cu rotile, s-a născut în anul în care Mirabela Dauer lansa piesa "mulţumesc, iubita mamă!", acum 33 de ani, și a dat naștere unei fetițe, chiar dacă medicii i-au interzis! Până la doar 21 de ani, tânăra se putea declara o răsfățată a sorții: avea multe prezentări de modă, filma în videoclipuri și era protagonista mai multor pictoriale în cele mai cunoscute reviste din România. La acea vârstă, când fiecare tânăr prinde aripi și-și proiectează un viitor frumos, Magda a suferit „tragedia vieţii ei”. Un accident a condamnat-o într-un scaun cu rotile pe viaţă. De atunci, fostul model a învățat să trăiască fără a putea păși.

Fetița ei i-a dat un motiv să lupte

Imobilizată în scaunul cu rotile, fără şansa de a mai merge vreodată, Magda a trecut printr-un purgatoriu al durerii: inițial, a fost dărâmată, apoi a reînvățat să lupte.

„După ce mi s-a întâmplat, am avut un an jumătate în care am stat în spital şi pur şi simplu nu mai vedeam nicio bucurie în absolut nimic. Era ca şi cum lăsasem totul în urmă, pentru mine viaţa atunci consta în faptul că eram un manechin destul de cunoscut, că apăream în reviste, mă bucuram de succesul pe care îl acaparasem în scurt timp şi pur şi simplu nu-mi imaginam cum va fi viaţa mea de acum încolo, în situaţia în care mă aflam”, povestea Magda într-un interviu.

Dragostea pentru Rahela

După o perioadă de depresie, femeia a găsit noi scopuri și visuri care meritau concretizate. A fondat Asociaţia Open Your Heart şi proiectul Atipic Beauty, datorită căruia, de câteva ori pe an, defilează pe podium frumuseţi în scaun rulant care au reuşit să sfideze prejudecăţile și a devenit mamă. Și-a dorit enorm un copil, deși medicii i-au interzis acest lucru. Și a reușit să îl aibă și să sfideze legile Medicinei: o fetiță care-i seamănă perfect și pe care a botezat-o Rahela! Mai mult, bărbatul care ar fi trebuit să o sprijine a ales să plece din viața ei. Însă Magda a ajuns să se autodepășească și să prindă forțe noi datorită fetiței ei.

„Eu cred că mi-am realizat visul vieţii mele, însemnând că azi sunt foarte fericită, atât pe plan profesional, cât şi pe plan personal. Am fetiţia pe care mi-am dorit-o, am venit în sprijinul celor care au, într-adevăr, nevoie de mine, şi vreau să fiu un suport al tuturor persoanelor cu dizabilităţi din România şi să îi ajut să trăiască şi ei fericirea pe care eu o trăiesc azi, simţindu-mă împlinită ”, povestea Magda într-un interviu pentru gandul.info.

Surse: Magda Coman, gandul.info, Antena 1