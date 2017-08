Ce a făcut Nico în perioada în care Cătălin era cu ispita Nicoleta. Abia acum s-a aflat: "Eu nu i-am dorit răul niciodată"

Cuplul şoc al sezonului cu numărul 3 "Insula Iubirii" a fost, fără urme de îndoială, cel format din Nico şi Cătălin. După ce a declarat că s-a îndrăgostit nebuneşte de ispita Nicoleta şi a avut o relaţie de trei luni cu ea, acesta a recunoscut, după terminarea emisiunii, că s-a împăcat cu iubita cu care a venit în Thailanda

Cu siguranţă, mulţi se întreabă ce s-a întâmplat cu Nico în tot acest timp. "Am plecat la Dublin într-o vacanță prelungită fără să mă implic cu ceva în alegerile lui. În perioada în care am fost despărțiți, am descoperit multe lucruri despre mine și mi-am dat seama că orice om greșește. Eu nu i-am dorit răul niciodată", a povestit fosta concurenţa de la "Insula Iubirii - Temptation Island".

Ba mai mult, pentru a o asigura pe Nico de sentimentele sale, Cătălin a făcut şi marele pas: a cerut-o de soţie!

