Discuţie şocantă între Bianca şi Liviu, după ceremonia focului! "Nu regret că am făcut dragoste cu Sorin. Şi de câte ori... În viaţa ta nu o să fii ca el"

După zile întregi de momente frumoase alături de Sorin, Bianca l-a înfruntat pe Liviu. Puternică, matură şi încrezătoare, concurenta a spus tot ce avea pe suflet

“Noi am început de la 0 acum, trebuie să mă recucereşti. M-am schimbat foarte mult de când am venit aici, m-am maturizat foarte mult. Nu regret absolut nimic, nici măcar că am făcut dragoste cu Sorin. Şi de câte ori am făcut… În viaţa ta nu o să fii ca el, nici 10%”, a spus Bianca, spre surprinderea lui Liviu.

