Antonia Boantă, decisă să câștige ”iUmor”, într-un fel sau altul: ”Rezolv eu cumva cu Paloma să mă ajute să plec cu trofeul”

Proaspătă absolventă a Facultății de Teatru din Cluj-Napoca, Antonia Boantă a reușit să atragă multă simpatie cu sceneta sa din audiții în care a interpretat-o pe piranda Paloma, iar pe 10 decembrie va intra în finala ”iUmor”, difuzatã de la ora 20.00, la Antena 1.

”Dincolo de pasiunea pe care o am pentru stand-up, timpul meu se împarte între cursurile de dezvoltare personală pe care le țin cu adulti și copii, organizarea evenimentelor la diferite festivaluri de teatru din București, postura de sufleur la Teatrul de Comedie și din fericire joc și in câteva piese de teatru atât in țara cât și peste meleaguri”, povestește Antonia, care la doar 23 de ani reușește să își împartă timpul între atâtea activități.

Chiar dacă la ”iUmor” a prezentat un personaj de compoziție, Antonia a reușit performanța de a avea primele comentarii potrivite pentru un stand-up chiar din copilărie, iar ”victimă” i-a picat învățătorul fratelui său. ”Treptat am ajuns la concluzia că aș putea să fac un spectacol de stand-up, ulterior trezindu-mă pe o scenă, în fața a zeci de oameni pe care nu îi cunoșteam și care au reacționat pozitiv la prestația mea. Văzând că am avut succes și pe latura asta am ales să îmi îndrept atenția din ce in ce mai mult către acest concept deoarece îmi oferă o libertate foarte mare de exprimare”, mai spune Antonia.

Și deși a avut emoții pentru personajul său, Paloma, simpatica pirandă nu numai că a avut succes, dar acum Antonia își pune toate speranțele că îi va aduce și marele premiu al finalei. ”După ce am apărut la emisiune am prins foarte multă încredere după ce am văzut reacțiile oamenilor și faptul că eforturile mi-au fost apreciate. Îmi doresc extrem de mult ca ceea ce eu transmit să depășească bariera cuvintelor și sticlei, îmi place ca văd bucurie in ochii celor care mă privesc, și mai ales, mă bucur atunci când aduc un zâmbet prin prestațiile mele. Și dacă totuși nu reușesc să câștig, rezolv eu cumva cu Paloma să mă ajute să plec cu trofeul “iUmor” acasă!”, a încheiat Antonia.

Cea mai îndrăgită emisiune de umor din România se apropie de finalul celui de-al patrulea sezon. Duminica aceasta, pe 10 decembrie, de la 20.00, în marea finală de la Antena 1, românii vor afla cine este câștigătorul ”iUmor” din acest sezon!

Finala ”iUmor” de pe 10 decembrie va fi înregistrată, însă votul telespectatorilor se va face live, după ce fiecare dintre câștigătorii celor 11 ediții își va prezenta numărul pregătit. Dacă în audiții aceștia aveau nevoie de două dintre voturile juraților pentru a ajunge la vot în aplicația ”iUmor”, în marea finală, concurenții trebuie să îi convingă pe toți trei, altfel sunt eliminați.

În seara difuzării marii finale, publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 de minute pentru a decide prin votul prin SMS marele câștigător, care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

Cei 11 concurenți calificați în finală sunt Doru Ivanov, Ana Maria Calița, Radu Bucălae, Ioana State, Cosmin Tobă, Bobi Dumitraș, Paul Lungu, Matt Edwards, Antonia Boantă, Voicu Mane și Ștefania Dumitru.

