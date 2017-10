Scott the Blue Bunny sau “Iepuraşul strălucitor”, l-a făcut pe Cheloo să plece: "Recunosc, uneori lumea arunca în mine cu tot felul de lucruri!”

Numărul lui de magia, însă, nu le-a prea plăcut juraţilor noştri. “Îmi pare rău că nu am rezistat până la final şi am plecat din sală. Am pierdut şansa unică de a sta de vorbă cu un om care nu are ce cauta pe scenă iUmor”, spune Cheloo.

“Sunt un frumos, albastru şi strălucitor iepure. Recunosc, uneori lumea arunca în mine cu tot felul de lucruri”, a spus Scott înainte de a intra pe scenă.

Numărul lui de magia, însă, nu le-a prea plăcut juraţilor noştri. “Îmi pare rău că nu am rezistat până la final şi am plecat din sală. Am pierdut şansa unică de a sta de vorbă cu un om care nu are ce cauta pe scenă iUmor”, a spus Cheloo.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din iUmor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/iumor/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/iUmorAntena1/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/iComedyOficial .

Ai pierdut o ediţie din emisiunea iUmor? Le găseşti pe toate, integral, pe AntenaPlay: https://goo.gl/DYz2NA. Şi dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi urmări LIVE emisiunile Antena 1 de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!