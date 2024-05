Fazele finale ale Campionatului Mondial de Hochei sunt live în AntenaPLAY

Cele mai bune opt echipe rămase în competiţie vor lupta pentru medalii, live în AntenaPLAY

Campionatul Mondial de hochei din Cehia a ajuns la fazele eliminatorii. Cele mai bune opt echipe rămase în competiţie vor lupta pentru medalii, live în AntenaPLAY. Marea finală va avea loc duminică, de la ora 21:20.

Aceasta este a 87-a ediţie a campionatului mondial de hochei şi este organizată în Cehia, la Praga şi Ostrava. Faza grupelor a luat sfârşit, iar cele mai bune patru echipe din fiecare grupă au ajuns în sferturile de finală.

Programul complet al sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de Hochei

Canada – Slovacia (joi, 23 mai, 17:20, AntenaPLAY)

Suedia – Finlanda (joi, 23 mai, 21:20, AntenaPLAY)

Elveţia – Germania (joi, 23 mai, 17:20, AntenaPLAY)

SUA – Cehia (joi, 23 mai, 21:20, AntenaPLAY)

Programul semifinalelor

Semifinala 1 - sâmbătă, 25 mai, 15:20, AntenaPLAY

Semifinala 2 - sâmbătă, 25 mai, 19:20, AntenaPLAY

Programul finalelor

Finala mică - duminică, 26 mai, 16:20, AntenaPLAY

Finala mare - duminică, 26 mai, 21:20, AntenaPLAY

Programul finalelor din luna mai, din AntenaPLAY

Luna mai e luna finalelor în AntenaPLAY. Pe lângă ultimul act al Campionatului Mondial de Hochei, mai sunt programate alte patru finale.

Finala Cupei Franţei, Lyon – PSG, e pe 25 mai (22:00), atunci când va avea loc şi returul finalei Ligii Campionilor Asiei, Al-Ain – Yokohama (19:00). Tot pe 25 mai se va disputa şi Finala Cupei Greciei, Panathinaikos – Aris (20:30).

Duminică, 26 mai, va avea loc cel mai scump meci din lume, finala play-off-ului de promovare în Premier League. Leeds şi Southampton luptă pentru un loc în campionatul considerat cel mai puternic din lume, dar şi pentru 100 de milioane de lire sterline.

