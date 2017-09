Care sunt prețurile chiriilor din București înainte de venirea studenților?

Din 2015 chiriile din marile orașe ale țării au cunoscut un trend așcendent, iar în vara acestui an, pretențiile chiriașilor au ajuns, la cel mai ridicat nivel din 2012 încoace.

În București chiria medie pentru o garsonieră a ajuns la circa 228 de euro pe luna in 2017, fata de 218 euro pe luna in 2016 si, respectiv, 222 euro pe luna in 2012. Pe segmentul apartamentelor cu doua camere, pretentiile proprietarilor ajung acum la 321 de euro pe luna, fata de 298 de euro pe luna anul trecut si 303 euro pe luna in 2012.

De asemenea, pentru apartamentele cu trei camere, pretul solicitat se situeaza acum la 404 euro pe luna, mai mult decat suma de 378 de euro pe luna valabila anul trecut, dar mai putin decat cei aproape 421 de euro pe luna solicitati in 2012.

La polul opus, în Iași o locuinta monocamerala poate fi inchiriata acum cu 191 de euro pe luna, fata de 185 de euro pe luna anul trecut si, respectiv, 186 de euro pe luna in 2012. Pe segmentul apartamentelor cu doua camere, asteptarile proprietarilor se situeaza in prezent la 269 de euro pe luna, fata de valoarea de 253 de euro pe luna valabila atat in 2016, cat si in 2012.

