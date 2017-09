Casele cumpărate pentru a fi închiriate sunt o afacere tot mai profitabilă

Din ce în ce mai mulţi români îşi investesc banii în apartamente în centrul marilor oraşe. Mulți nu au de gând să locuiască acolo, ci vor să le închirieze. Câştigul e garantat, arată studiile, banii se recuperează în 10 ani.

Cele mai căutate sunt apartamentele de la etajele superioare. Priveliştea Bucureştiului de sus majorează chiria cu 100 de euro.

În cele mai mari șapte oraşe din ţară, dezvoltatorii imobiliari au, în diferite etape de construcţie, 1.400 de ansambluri rezidenţiale, potrivit site-urilor de anunţuri.

Litoralul este următorul punct-cheie pe harta investitorilor. Aici un apartament care costă 80 de mii de euro plus TVA are un randament de 10 sau 10,5%, pentru că are un venit mediu lunar net, un profit, de 660 euro pe lună, aceasta este media pe an.

Este bine de știut totuși că piaţa imobiliară nu este nici pe departe atât de transparentă pe cât îşi imaginează cei care îşi caută o casă.

