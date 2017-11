Telefoanele care rezistă la aproape orice! Oamenii se uită la ele și cred că sunt ca niște buldozere, nu gadgeturi!

E o modă acum printre producători să lanseze telefoane rezistente la apă și praf. Telefoanele cu adevărat rezistente nu sunt însă cele care strâng zeci de știri și recenzii.

În plină toamnă, când aștepți ploi și vânt puternic, au fost anunțate pentru România telefoanele Cat S41 și Cat S31. Poate numele nu îți zice nimic, dar sunt dintr-o serie mai amplă de produse pe care le-ai putea folosi în medii în care alte modele pur și simplu n-au viitor. Așa cred că nu mai are nici telefonul meu.

Este un Android cu spate din sticlă și, cum aveam să aflu, o rezistență limitată la impact cu asfaltul. În urmă cu două săptămâni îl aveam în buzunarul de la spate și eram în plină traversare grăbită a străzii. Toată graba a fost oprită, când am scăpat telefonul pe jos. Sticla aia frumoasă de pe spate s-a fisurat și acum este ca un mozaic din care n-ai mai putea alege nimic. Cred că și de asta am fost trimisă la evenimentul de prezentare a telefoanelor Cat S31 și Cat S41 – poate să mă învăț minte.

Acestea nu pot fi caracterizate drept „elegante“ în nicio situație, dar cu siguranță nu asta e menirea lor. Cat S41 are un hardware suficient de bun cât să fie smartphone-ul pe care să-l folosești zi de zi. Are ecran full HD de 5 inci, un procesor octa-core MediaTek, 3GB de memorie RAM, 32GB spațiu de stocare și un slot pentru card microSD, ca să stochezi mai mult. Dar când te uiți la el știi că nu pe hardware e miza, ci pe ceea ce face. Are o baterie de 5.000 mAh cu promisiunea că rezistă până la 44 de zile în standby și 38 de ore în convorbire direcță. Este pentru situații dificile în care noroiul, apa și praful nu sunt niciodată prea departe.

