A crezut că are o iritaţie, însă ce au descoperit medicii i-a lăsat fără cuvinte. Ce se întâmpla, de fapt, în corpul femeii

O tânără în vârstă de 21 de ani din Marea Britanie a avut parte de o întâmplare absolut şocantă. Aceasta a mers la medic după ce i-a apărut o iritaţie pe picioare, crezând că totul e cauzat de epilat. Acesta, însă, i-a dat o veste îngrozitoare

O iritaţie pe picioare ce părea banală s-a transformat într-o veste devastatoare pentru Rhiannon Douglas, în vârstă de 21 de ani. Tânăra a mers la medic care i-a spus că suferă de cancer. O tumoră de 8.5 centimetri creştea în pieptul său, iar iritaţia şi mâncărimea erau, de fapt, simptome ale cancerului de tip limfatic.

Încă din vară, Rhiannon luptă cu această boală cruntă şi speră să reuşească să o învingă: “Încă nu îmi vine să cred că am venit pentru o iritaţie şi am plecat cu o asemenea veste. Sunt şocată. Am crezut că e de la epilat, apoi mi-am dat seama că arsurile şi mâncărimile erau prea puternice. O să fac tot posibilul să trec peste acest coşmar şi să ies învingătoare”, a spus tânăra pentru The Mirror.