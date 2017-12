Dinţii căzuţi de la copii sunt „COMORI DE AUR”! Motivul pentru care să nu-i arunci

Dinţii de lapte căzuţi ai copilului sunt nu doar un moment emoţionant în orice familie, aceştia au ajuns să aibă o menire mult mai folositoare.

Unii părinţi păstrează primii dinţi de lapte căzuţi pentru a-i folosi ulterior în scopuri medicale, la necesitate.

Ultimele studii arată că dinţii de lapte conţin un material genetic aparte care poate fi folosit la nevoie pentru vindecarea unor boli grave. Dinţii de lapte conţin celule stem care pot regenera neuroni, ţesuturi osoase, ţesuturi cartilaginoase şi chiar şi o serie de celule ale muşchiului cardiac.

Aceste celule pot fi folosite oricând în urma îmbolnăvirii la orice etapă a vieţii. Celulele stem prelevate la vârsta copilăriei fragede pot fi folosite pentru vindecarea leucemiei sau a bolii Hodkin.

Primul dinte de lapte al copilului trebuie congelat în condiţii speciale în interval de maximum 48 de ore de la căderea acestuia.

La trei ani de cand in Romania mai multe firme au inceput recoltarea de celule stem din sangele placentar, in curand parintii care n-au avut o astfel de sansa ar putea si ei sa le asigure sanatatea urmasilor. Banalii dinti de lapte care le cad in mod natural tuturor copiilor aflati la prepubertate s-ar putea transforma intr-o sursa de celule stem.

Recoltarea se poate face de la varsta de 4 ani pana la 14. Dintr-un dinte se pot preleva intre 1.500 si 3.000 de celule stem, care vor fi depozitate pentru 20 de ani. Reprezentantii Agentiei Nationale de Transplant spun ca vor aviza si la noi o astfel de procedura de prelevare de celule stem din dinti, dupa o analiza amanuntita.