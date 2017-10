”Drunkorexia”, fenomenul care face ravagii printre români, mai periculos decât toate „Balenele Albastre”! Rusoaicele pot lua „lecții” de la românce!

Un nou trend pune viața în pericol a tot mai multor românce! Tot mai multe tinere renunță la mâncare pentru a reduce numărul de calorii și astfel să poată consuma mai mult alcool, fără a se îngrășa. În ultimul an, fenomenulîa devenit celebru sub numele de drunkorexie și, deși nu este încă recunoscut de medici drept o tulburare de alimentație, are efecte similare cu anorexia și bulimia. Cele mai predispuse ”victime” sunt adolescentele aflate în jurul vârstei de 18 ani.