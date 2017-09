Tapetul cu motive- cea mai bună alegere pentru interiorul casei tale

Tapetul îmbracă fabulos încăperile, le dă un aer intim și cald și decorează cu mult stil o cameră. Tapetul cu motive poate fi folosit în orice cameră din casă, dar poate fi cea mai bună alegere pentru camera copilului, dormitor și holuri.

Tapet cu motive mari

Tapetele cu motive mari sunt potrivite in spatii minimaliste sau eclectice, foarte rar clasice. In acelasi timp sunt binevenite in orice spatiu unde exista mobila si obiecte similare ca forma si culoare. Cel mai bine se potrivesc in camere hobby, in dormitoare si camere de copii.

Tapet închis la culoare

Dacă alegi acest tapet închis vei oferi camerei un aer de sobrietate si eleganță. Motivele cu texturi lucioase ale acestora creează impresia de lux și indică o atmosferă burgheză.

Este recomandat în biblioteci și camere de zi.

Tapet cu motive florale

Este o buna solutie pentru holuri si camerele luminoase, amenajate romantic, dar si pentru zonele care nu beneficiaza de accesorii si piese de mobilier – zone de trecere, holuri mici.

Tapetele în două culori, cu model

Sunt ideale pentru camerele cu aer rustic, clasic, mai ales dacă tapetul nu acoperă toți pereții. Acestea sunt soluții perfecte pentru camerele de zi, pentru camerele copiilor și pentru zonele sociale ale casei.

