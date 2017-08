Alberobello – oraș de poveste

Articol scris de Raluca Oancea

Alberobello este un oras situat in sudul Italiei la numai 50 de kilometri distanta de Bari. Ceea ce face ca acest oras sa fie intr-adevar „de poveste” sunt casele cu o arhitectura interesanta numite trulli.

Sunt specifice regiunii Puglia, avand culoarea alba si fiind usor de recunoscut prin forma rotunda si acoperisiurile conice. Aceste case sunt cu totul speciale datorita faptul ca sunt realizate in totalitate din piatra, iar la construirea lor nu s-a folosit ciment, chirpici sau alte materiale.

Alberobello este un oras destul de mic inclus in anul 1996 in patrimoniul cultural UNESCO. Frumusetea locului atrage destul de multi vizitatori. Pentru a-l strabate, turistii nu au nevoie de prea mult timp la dispozitie. Trebuie doar sa se lase purtati de imaginea desprinsa din basme, pasind pe stradutele inguste.

Cum poti ajunge in acest oras minunat?

Este foarte simplu! Din Gara Centrala aflata in Bari ajungi in Alberobello in aproximativ o ora si jumatate de mers cu trenul. Un bilet cost 4,5 euro.

Acest oras de poveste este incadrat in Top 100 destinatii ale Italiei.

Un oras de poveste incadrat in Top 100 destinatii ale Italiei

Alberobello este orasul desprins din basme care a fost incadrat in Top 100 destinatii ale Italiei. Orasul atrage prin casutele cu o arhitectura speciala numita trulli. Datorila acestora, Alberobello a fost inclus in Patrimoniul UNESCO. Turistii nu ezita sa il viziteze si sa se lase purtati de atmosfera de poveste printre stradutele inguste.

Trulli, casele cu o arhitectura cu totul speciala

Trulli sunt casele realizate in totalitate din piatra, cu acoperisuri conice, specifice regiunii Puglia din Italia. Aceste locuinte cu o arhitectura speciala dateaza inca din secolul al XIV-lea. La inceput, trulli erau folosite ca adaposturi, depozite temporare sau ca locuinte pentru agriculori. Cele mai frumoase exemplare se pot gasi in orasul Alberobello. Aici exista peste 1500 de astfel de case.