Descoperă perlele Mediteranei, într-un circuit în Sicilia, Sardinia și Corsica

Ancorate în apele turcoaz ale Mării Mediterane, exclusivistele insule Sicilia, Sardinia și Corsica sunt adevărate bijuterii pitorești de văzut cel puțin o dată în viață de către orice pasionat de călătorii. Datorită ofertelor speciale de la Europa Travel, ai posibilitatea să descoperi într-o singură vacanță cele trei destinații impresionante, la tarife accesibile și servicii turistice excelente.

Consacrat ca organizator de vacanțe cu avionul, turoperatorul low-cost Europa Travel a devenit un pion important și pe piața circuitelor cu avionul în destinații populare din Europa, dar și în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Astfel, vei putea călători în locurile preferate la prețuri de nerefuzat prin pachetele ”Europa prin Europa Travel”. Circuitul în Mediterană de 11 zile include descoperirea celor mai faimoase atracții ale insulelor Sicilia, Sardinia și Corsica – adevărate paradisuri cu plaje impecabile, golfuri turcoaz, stațiuni moderne și obiective înscrise în patrimoniul UNESCO.

Sicilia cu orașele sale din piatră

Prima oprire alături de Europa Travel, va fi în Catania, un oraș vibrant cu un puternic aer medieval și peisaje fabuloase asupra Vulcanului Etna (cel mai activ vulcan european) pe care îl poți descoperi opțional într-o excursie organizată de turoperatorul low-cost. Încadrată excelent de apele albastre ale Mediteranei, Catania este un punct excelent de plecare spre magnifica Taormina, un adevărat muzeu cu operele de artă din centrul vechi înscris pe listele patrimoniului mondial UNESCO.

Taormina este fără îndoială cea mai scumpă și exclusivită stațiune a insulei ce poartă cu mândrie supranumele de „Monte Carlo Sicilian”. În turul pietronal pe străduțele pietruite și dominate de cafenele nu rata Teatrul Grecesc despre care Johann Goethe spunea că este ”cea mai desăvârșită operă de artă a omului și a naturii”. Opțional, poți să vezi și una dintre cele mai vechi așezări din lume, medievala Siracusa ce a inspirat de-a lungul timpului numeroși artiști ai vremii.

Sicilia este strâns legată de poveștile cu mafie care au luat amploare odată cu celebrele filme din seria ”Nașul”. Pornește pe urmele familiei Corleone într-o vizită în Palermo unde vei fi impresionat de centrul istoric plin de ateliere ale meșterilor.

Spectaculoasa Sardinia

Circuitul cultural de la Europa Travel continuă spre Sardinia, unde prima oprire va fi în capitala cosmopolită Cagliari. Insula Sardinia este considerată ”pământul sfânt al Italiei” și se mândrește cu unele dintre cele mai bune plaje de la Mediterană. În Orașul Soarelui, Cagliari vei explora rămășițele arheologice din vremea când așezarea s-a aflat sub stăpânirea fenicienilor, romanilor, bizantinilor și a catalanilor, fiecare popor lăsându-și în mare parte amprenta pe obiceiurile locului.

Fostul sat pescăresc Alghero este astăzi bijuteria cea mai de preț a Sardiniei, în timp ce Santa Teresa Gallura este o adevărată oază de relaxare cu vederi excelente spre Strâmtoarea Bonifacio.

Corsica, tărâmul lui Napoleon Bonaparte

Corsica ce face parte din teritoriul Franței, poate fi și ea descoperită în cadrul circuitului de la Europa Travel. ,,Insula frumuseţii” te întâmpină cu peisaje montane și marine impresionante pe care le poți cuprinde într-o privire în cel mai sudic punct al insulei, Bonifacio. Aici vei vizita câteva minuni arhitecturale precum Biserica gotică Stanta Dominique sau vei urca pe celebra Scară a Regelui Aragon. Simbol al locului este Bastia cu portul vechi și centrul pitoresc plin de catedrale și biserici impozante ce încă păstrează urmele lui Napoleon.

De Mădălina Isar

Circuite Europa prin Europa Travel

Oferte Speciale Circuit Sicilia - Sardinia - Corsica – Tarif: 1248 Euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Catania, 1 noapte in Cagliari, 1 noapte in Alghero, 1 noapte in Santa Teresa di Gallura, 2 nopti in Bastia, 1 noapte in Milano, 1 noapte ferry in Palermo-Cagliari), Ferry boat: Santa Teresa di Gallura-Bonifacio si Bonifacio-Genova, tururi cu autocar prevazute in program, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.