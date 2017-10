Mercur Minerva Family Club revine grație Mareea Hotels

După un an de zile în care intrase pe un alt segment turistic, din cauza unui litigiu comercial, Complexul Mercur Minerva din Mamaia revine la conceptul de Family Club. Marius Usturoiu, managerul Mareea Hotels, anunță că îndrăgitul resort își va întâmpina oaspeții în sezonul estival 2018 cu o mulțime de bonusuri și surprize. Dintre acestea, enumerăm: Early Booking-urile de până la 50%, gratuitățile pentru copiii sub vârsta de 12 ani, 8 ore de animație permanentă pentru cei mici sau pachetele cu servicii Premium All Inclusive de 4*, la preț de 3*.

După cinci ani de operare în forță, cel mai de succes complex de vacanță pentru familiile cu copii din Mamaia intrase în blocaj. În toamna anului 2016, proprietarul hotelului a reziliat contractul cu firma care avea drepturile de folosință și a renunțat la conceptul de Family Club. Dar în urma unor hotărâri executorii ale instanțelor, dreptul de folosință asupra complexului a revenit companiei Mareea Hotels, cea care i-a adus, în ultimii ani, notorietatea și poziția în piața de turism.

Mai mult decât o afacere...

Din 10.10.2017, Mareea Hotels a reintrat din dispozița instanțelor de judecată și cu concursul organelor abilitate în posesia complexului turistic Mercur-Minerva și s-a apucat... de treaba:

”Mă bucur că am revenit acasă, la Mercur Minerva. E un loc superb, unde oamenii se simt minunat și în care se află sufletul pe care l-a pus întreaga noastră familie în ultimii 6 – 7 ani de zile, declară Marius Usturoiu. Am luptat atât de mult și cu atâta îndârjire deoarece privim acest complex nu ca pe o afacere, ci ca pe un loc unde eu și soția împreună cu copiii noștri și bunicii lor petrecem cu mare plăcere câteva luni pe an. În tot acest timp, familia mea oferă dar și primește serviciile Mercur Minerva Family Club și ne place mult ceea ce oferim și ceea ce ni se oferă zilnic în acest complex.

Sincer, era păcat ca acest concept atât de iubit să dispară din rațiuni meschine, lipsind anual zeci de mii de turiști de bucuria acestui gen de vacanță. Mulți turiști ne-au transmis în acest an că regretă lipsa serviciilor turistice din anii anteriori. Regretăm că am fost forțați să facem această pauză, dar revenirea este una pe măsura așteptărilor.”

Multe bonusuri și surprize foarte îndrăgite de public

Odată cu reintrarea în posesia hotelului, echipa de management are ambiția declarată de a oferi în 2018 servicii mai bune ca niciodată, la cel mai interesant raport calitate-preț. Din această săptămână vor fi lansate reducerile Early Booking de până la 50%. În paralel, se lucrează la pachetul de servicii, care-și propune să folosească tot ce a realizat mai bun hotelul în ultimii 6 ani, peste care să vină cu noutățile specifice sezonul estival care urmează.

”La loc de cinste în Mercur-Minerva va fi Măria Sa, Turistul, completează Marius Usturoiu. Pachete vor fi configurate pe ideea de servicii complete. De exemplu, la plajă nu plătești nimic pentru prosop, umbreluțe, sezlong. În fiecare seară avem spectacole profesioniste pentru copii. Ziua, cei mici pot sta cu echipele noastre de animatori specializați timp de 8 ore, fără supravegherea părinților. În lunile mai, iunie și septembrie oferim gratis excursii opționale tuturor.

În funcție de categoria de vârstă, toți turiștii au parte de surprize ”customizate”, lucru mai rar întâlnit chiar și-n marile hoteluri internaționale. Dar, să nu deconspirăm tot arsenalul pe care l-am pregătit, pentru a putea miza în continuare și pe elementul surpriză, care are mare priză la publicul nostru. Să știți că nu doar copiilor le place să fie surprinși plăcut. Până la urmă, suntem în vacanță și pentru asta venim aici...”

Istoricul juridic al Complexului Mercur Minerva Family Club

Povestea de succes a Mercur Minerva Family Club, unul dintre cele mai îndrăgite hoteluri pentru familiile cu copii de pe litoralul românesc, a început în 2012, atunci când Mareea Hotels i-a schimbat complet profilul turistic si l-a scos din paragina în care se afla. În cinci ani de operare, noul concept Mercur-Minerva Family Club a reprezentat un model de management, fiind printre puținele structuri de cazare în sezonul estival cu grad de ocupare 100%, timp de 3 luni pe an.

Cu investiții totale de peste 3.000.000 de euro în reamenajarea complexului, Mareea Hotels a adunat între 2012 și 2016 câteva superlative interesante pentru o piață de turism în care încă nu întâlnim proiecte performante chiar la tot pasul. În acest interval de timp, aproximativ 350.000 de turiști români și străini i-au călcat pragul și peste 150.000 de copii s-au putut bucura, printre altele, de cea mai numeroasă echipă de animatori, reuniti sub conceptul MeMi Summer Club, sau de cea mai mare plajă amenajată pentru cei mici, din Mamaia.

În 2016 însă, între Marian Sorin Fati, proprietarul complexului Mercur-Minerva, și Mareea Hotels, compania care avea un antecontract de vanzare - cumpărare a structurii de cazare pe 25 de ani, implicit și dreptul de folosință, a apărut o ruptură ireconciliabilă. Marian Sorin Fati a decis să rezilieze unilateral contractul și să reintre în posesia hotelului, fapt ce a provocat insolvența Mareea Hotels.

Compania a dat proprietarul în judecată și, în urma unui șir de procese câștigate pe linie, a obținut recunoașterea dreptului său de a exploata complexul hotelier. Prin hotărârea nr. 387 din 28 iunie 2017, pronunțată în dosarul nr. 172/97/2017/a6, judecătorul-sindic din cadrul Tribunalului Hunedoara, a dat câștig de cauză Mareea Hotels, stabilind că, în baza antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în 2015, Mareea Hotels este ”unicul titular al dreptului de folosință asupra hotelurilor din cadrul complexului Mercur-Minerva.”