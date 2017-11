Oferte de nerefuzat la vacanțele în Delta Dunării 2018!

Delta Dunării a devenit o destinaţie accesibilă tuturor turiștilor care vor să descopere un tăram pitoresc, grație ofertelor speciale de pană la 50% de la Gulliver Delta Resort 4*. Acest colț de paradis te așteaptă cu lacuri de smarald brodate de vegetație, sute de păsări sălbatice, preparate tradiționale delicioase și o atmosferă tipic lipovenească într-o escapadă de 5 zile alături de cei dragi.

Profită de reducerile Early Booking de pană la 50% la pachetele de vacanță Delta pentru seniori și Delta pentru toți și rezervă acum vacanța ta all inclusive în Delta Dunării pentru 2018. Sejururile includ 4 nopți de cazare cu all inclusive tipb bufet (și două gustări pe zi), transport autocar București-Murighiol-București, acces gratuit la locul de joacă, piscină, pescuit de pe pontoane etc.

Pentru a te bucura de o vacanţă completă în Rezervația Biosferei, Gulliver Delta Resort 4* vine în sprijinul tău cu facilități inedite de vacanță. Poziționat excelent în localitatea Murighiol, pe malul lacului violet, complexul hotelier tipic lipovenesc se întinde pe o suprafață generoasă.

Relaxarea este asigurată la Gulliver Delta Resort 4*, fie că alegi să-ţi petreci timpul la piscină (în zilele călduroase de vară), pe terasa amenajată în stil lipovenesc, în hamac sau la o partidă de pescuit de pe pontoanele hotelului. Cei mici se pot distra la locul de joacă cu tobogane, leagăne și balansoare. La ceas de seară, cu vederi spre paradis, se organizează și petreceri lipovenești cu bunătăți locale, povești și foc de tabără pe fundal.

Excursii în descoperirea monumentelor naturale și istorice

Dacă vrei să savurezi farmecul Deltei Dunării, o poți face în excursiile opționale cu barca de la Gulliver Delta Resort 4*. Descoperă tainicele secrete ale paradisului inclus în patrimoniul UNESCO, observă păsările sălbatice într-o sesiune de birdwatching, explorează singurele păduri de nisip din țară Letea și Caraorman, relaxează-te pe plajele sălbatice de la Sulina și Sfantu Gheorghe sau testează bucătăria lipovenească.

Dacă ești pasionat de istorie ai la dispoziție programe opționale cu mircrobuzul către cetățile Istria și Enisala sau la Martirionul de la Niculițel, singurul loc din lume unde au fost descoperite moaștele a 6 martiri creștini.

La fel de bine, poți descoperi și cele mai importante biserici dobrogene precum Mânăstirea Celic Dere (unde se află Icoana care se curăță singură), Mânăstirea Cocoș (locul în care se găsește dintre cele mai frumoase bisericuțe cu mozaicuri din Dobrogea) și Mânăstirea Saon (unde se află o parte din moaștele Sfinților Vichente și Maxim).

De Mădălina Isar

*Vacanta in Delta pentru Seniori – tarife de la 479 lei/persoana.

*Vacanta in Delta pentru Toti Romanii – tarife de la 509 lei/persoana.

Servicii incluse: 4 nopti de cazare cu all inclusive tip bufet (doua gustari - servite intre 11:00 si 17:00), transport cu autocarul din Bucuresti, Surpriza de Bun Venit!, acces gratuit la piscina, loc de joaca pentru copii, pescuit de pe ponton, activitati recreative. Detalii pe www.gulliverresort.ro. Cerere oferta: office@gullivertours.ro, call center 021.794.75.07; 0784.215.624.