Sărbătorește Anul Nou în stil marocan

De la orașe cu arhitectură fabuloasă la sate berbere și de la tradiții la modernitate, în Maroc ești întampinat de o mulțime de bijuterii. Frumusețea autentică a țării se datorează lanțului muntos Atlas, deșertului Sahara și plajelor de la Oceanul Atlantic.

Descoperă cele mai populare orașe și impresionantele obiective turistice ale regatului într-un circuit low-cost Spania-Maroc cu prilejul Revelionului, de la Europa Travel. Turoperatorul low-cost te surprinde cu cele mai mici tarife la vacanțele exotice și servicii turistice excelente.

Malaga, orașul spaniol care nu doarme niciodată

Circuitul pornește cu Malaga, unul dintre orașele spaniole de elită poziționat aproape de Stramtoarea Gibraltar, renumit pentru viața de noapte spumoasă, plajele late și albe, dar și pentru istoria sa. Orașul a fost întemeiat de fenicieni, și păstrează urmele acestui popor chiar și astăzi.

Locul de naștere al marelui pictor Pablo Picasso, Malaga se identifică mai ales prin spectaculosul castel maur – La Alcazaba din secolul al IX de unde ai parte de cele mai boeme priveliști asupra Mediteranei. Plimbările prin orașul vechi decorat cu case pastel și străzi artistice, vin la pachet cu o atmosferă festivă, dat fiind și faptul că Malaga este cel mai vibrant oraș din Costa del Sol.

Din Malaga traversezi magica poartă de acces a invadatorilor de pe vremuri – Stamtoarea Gibraltar, care separă Spania de Maroc, avand o poziție strategică între Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, fiind unul dintre cele mai dorite locuri chiar și în acest moment.

Rabat, capitala între tradiții și modernitate

Oraș al piețelor locale și al palatelor magnifice, Rabat se situează la limita dintre tradiție și modernitate, incluzand o viață de noapte vibrantă și obiceiuri marocane. Cu zona sa metropolitană, cea mai mare din țară, și cultura bine păstrată, nu e de mirare de ce Rabatul este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care vizitează Maroc.

Atmosfera libertină și numeroasele situri istorice fac ca Rabatul să nu ducă lipsă de turiști în niciun moment al anului. Descoperă Media antică cu atelierele meșterilor, bazarul de produse tradiționale, cafenele și localuri tradiționale. Apoi vizitează cetatea islamică cunoscută sub denumirea de Kasbahul Udayasilor, de pe vremea Almohad, o comunitate din care făceau parte berberii și musulmanii. Rabat este plin de edificii de patrimoniu printre care se numără Palatul Regal unde a locuit regele Mohammed VI, turnul neterminat Hassan sau Mausoleul lui Mohammad.

Marrakech, cel mai popular oraș marocan

Oraș imperial plin de bogății arhitecturale, unde luxul se întrepătrunde cu tradițiile, Marrakech este desprins parcă din poveștile din 1001 de nopți. Grădinile sale imperiale cu portocali și clădirile cu arhitectură marocană-andaluză, băile tradiționale numite hammam-uri, piețele tradiționale dominate de minarete, cafenelele și tea houses, sunt doar cateva dintre atuurile orașului devenit capitala turismului marocan.

Plimbă-te în celebra Piața Jemaa el Fna, parte din UNESCO, mergi la Grădinile Majorelle – capodopera pictorului Majorelle ce a fost cumpărată și dăruită țării de către Yves Saint Laurent, și relaxează-te la shopping în souq.

Așezări berbere și citadele în nuanțe ca mierea

Pășește pe tăramul poveștilor pe urmele protagoniștilor din faimosul serial Urzeala Tronurilor și descoperă Ouarzazate – poarta către deșertul Sahara, orașul castelelor berbere, unde neapărat trebuie să vizitezi fortărețele aurii Tifoultout și Taourirt.

Împărțit într-un labirit de străduțe înguste și căsuțe galbene ca mierea, renumit pentru magnifica Medina antică din patrimoniul UNESCO, aglomeratul Fes este considerat capitala religioasă a Marocului. Zidurile orașului vechi ascund peste 1800 de alei întortocheate pavate cu piatră brută unde se îngrămădesc tarabe de produse tradiționale, îmblanzitori de șerpi și realizatori de tatuaje cu henna.

De Mădălina Isar

Circuite Revelion 2018 - Spania - Maroc

Tarif: 799 Euro/persoana, 8 zile (2 nopti in Malaga, 1 noapte in Cassablanca, 2 nopti in Marrakesh, 2 nopti in Fez), cazare la hoteluri 3*-4* cu mic dejun si alte mese, transport avion, ferryboat pe ruta: Tarifa – Tanger – Tarifa, tururi prevazute in program, ghid local la obiectivele turistice din Fez si Marrakesh, asistenta turistica in limba romana, ghid roman. *Reducere 109 Euro de persoana pentru inscrieri pana la 30 Septembrie 2017! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.