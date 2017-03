"Am fost făcută piţipoancă şi manelistă!". O concurentă de la "Mireasă pentru fiul meu" a explodat în direct

Mihaela a fost foarte afectată de afirmaţiile lui Edith, cea care a făcut-o "piţipoancă". Concurenţa a ţinut să explice cum a stat treaba.

"Din moment ce sunt jignită, nu pot să mă apropi de cineva. Am fost făcută piţipoanca, am fost făcută manelista şi multe altele", a afirmat Mihaela.

"Eu am stat 3 ani cu un băiat din breaslă. Nu mi-e ruşine de asta, asta a fost relaţia mea. Piţipoanca am fost fac uţa şi eu şi prietenele mele. Jignită am fost eu, de fiecare dată", a aexplicat Edith.

