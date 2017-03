Emisiunea a trecut, veștile-BOMBĂ apar în fiecare zi. Doi foști concurenți de la „Mireasă pentru fiul meu” vor deveni părinți!

Show-ul matrimonial recent încheiat a fost locul în care s-au legat prietenii, s-au consumat momente tensionate și s-au format familii. Doi dintre cei mai iubiți concurenți ai emisiunii și-au anuțat fanii că în scurt timp vor să devină părinți.

Mihaela și Mihai au reușit să treacă peste toate cursele întinse de restul colegilor și să rămână un cuplu solid, care și-a găsit fericirea în casa „Mireasă pentru fiul meu”. După căsătorie, cei doi tineri vor să devină rapid părinți, iar vestea a fost dat chiar de Mihaela: „Stăm acasă la Mihai. (...) Suntem foarte, foarte, foarte bine. Da, o să am grijă de Mihai. Mulţumim tuturor pentru că ne-aţi susţinut. Primim foarte multe mesaje. (...) suntem foarte obosiţi. Nici nu am despachetat toate bagajele. Rămânem în Bucureşti, ne mai ducem şi la ai mei acasă în vizită. Suntem cei mai câştigaţi din sezonul 6. Ne bucurăm că am fost singurii care au făcut nuntă. Luna de miere va fi mai târziu. Aşteptăm să ne acomodăm. Bebe este pe drum!”, a spus concurenta.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă vreţi să fiţi aproape de emisiunea favorită 24 din 24, atunci sunteţi la un singur click de această dorinţă. Pe AntenaPlay, transmitem live 24 din 24 din casa Mireasa pentru fiul meu: http://antenaplay.ro/live/mireasa-pentru-fiul-meu!

Tot pe AntenaPlay găsiţi episoadele integral transmite pe TV: https://goo.gl/rtDVyR

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/mireasa-pentru-fiul-meu şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina cu peste 325.000 de prieteni https://www.facebook.com/mpfmantena1/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/MireasaAntena1.