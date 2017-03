Mesajul lui Edith, după câștigarea celui de-al șaselea sezon "Mireasă pentru fiul meu". Fosta concurentă și-a deschis inima în fața susținătorilor: "Am visat, am urlat, am greşit, am făcut totul aşa cum am simţit"

Drumul a fost lung, anevoios, dar a meritat. Edith a luptat cu toate forţele, nu a cedat şi acum se bucură de victorie. Susţinătorii au hotărât că merită şi au votat în cosecinta!

Astăzi, alături de familie, și cu gândul la cei care au fost alături de ea pe parcursul competiție, și-a deschis inima, într-un mesaj meoționant, pe pagian personală de Facebook.

"Nici nu ştiu cum să încep... Pe 3 septembrie intrăm în casa mpfm şi nu ştiam ce va urma... Urma cea mai frumoasă experienţa din viaţa mea, unică! Am început să trăiesc alături de oameni frumoşi, caractere diferite, puternice.

Am început să primesc mesaje din afară, de la oameni pe care nu îi cunoşteam, oameni care vedeau "zurlia" exact aşa cum este ea şi mă emoţionau enorm. Am trăit toate emoţiile şi stările posibile, am visat, am urlat, am greşit, am făcut totul aşa cum am simţit. Vreau să vă mulţumesc tuturor pt toate mesajele, încurajările, criticile, cadourile şi susţinerea voastră!

Am câştigat o familie! Astăzi, sunt cea mai fericită zurlie din lume ca vă am pe voi, sunt cea mai fericită că am ajuns să vă fac mândri de mine, de cea în care aţi avut încredere şi pe care aţi suportat o zi şi noapte!

Acum, viaţa mea va fi mult mai frumoasă şi bineînţeles că voi răspunde la "uite-o pe Edith de la mireasă" şi sunt mândră de asta!🙈😋🤗 Vă mulţumesc şi vă iubesc!", a scris tânăra.

