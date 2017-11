Aşa ceva?! Dani Oțil: "Dacă aș trăi cu Nicole Scherzinger în casă, mi-aș scoate afară toate canapelele şi aș dormi doar pe ea!"

Păi, e frumos aşa?! Dani Oțil visează frumos cu ochii deschiși. Prezentatorul de la "Neatza" îşi închipuie cum ar fi să locuiască o săptămână cu frumoasa Nicole Scherzinger

"E născută în '78, în Honolulu, ştiu tot despre ea. Nicole a venit la casting pentru Pussycat Dolls când fetele aveau nevoie de o voce şmecheră. Şi are şi o piele, aşa... Mi-aş scoate afară toate canapelele, aş dormi numai pe ea dacă ar sta cu mine o săptămână. Am mai multe şanse la ea decât Flavia la Tom Hardy", a spus Dani fericit.

Nicole Scherzinger s-a remarcat ca solistă principală a grupului Pussycat Dolls, alături de care a lansat, în perioada 2004 - 2009, câteva piese de succes, precum "Don't Cha", "Stickwitu", "Beep", "Buttons", "When I Grow Up", "I Hate This Part" şi "Jai Ho! (You Are My Destiny)". În 2007, Nicole Scherzinger a semnat un contract solo cu casa de discuri Interscope, cu care a lansat două single-uri ce au fost bine primite de public - "Whatever U Like" şi "Baby Love".

În 2010, cântăreaţa a decis să părăsească definitiv grupul Pussycat Dolls şi să se concentreze asupra unei cariere solo.

