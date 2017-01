Dani lipsește motivat! ”E important să faci asta încă de pe 1 ianuarie!”

Aflat într-o scurtă pauză de emisiune, motivată de Sărbătorile de iarnă, respectiv de începutul de an, Dani Oțil a fugit într-un loc cu mare și cu soare.

Matinalul nostru n-a uitat însă nici de cei care îl urmăresc dimineață de dimineață, astfel că, după ce a făcut bilanțul lui 2016, a avut și o ”deviză” pentru noul an.

”Asta e postarea aia de sfârșit de an pe care o faci mai mult pt tine. Un fel de recenzie la ce s-a întâmplat in 2016 sau un generic la filmul anului trecut. Daca tot e generic, ar trebui sa avem si bloopers... Ma rog... Aici e Facebook deci... Sa nu uitam ca vietile noastre de aici sunt perfecte, fara greșeli... Si in toate pozele avem gura pana la urechi.

Ok... Uite mai jos cateva reușite din anul MEU reușit:

Cel mai bun an la Neatza! Nu o zic eu, o zic cifrele. Unul din cei mai frumoși ani la enduro, chiar daca am lipsit la curse importante... Cred ca e ca la orgasme... Dupa o vârstă inveti sa te bucuri mai tare :) de mai puține”, a scris Dani pe Facebook, urmat de ”E important sa #findyourbeach încă de pe întâi!”