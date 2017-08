Dani Oțil a avut parte de o avetură cu final fericit! A mers kilometri întregi pe munte, după ce i s-a defectat motorul: Salvea i-a fost un tânăr

Din pasiuni, se nasc povești! O dovedește Dani Oţil care a luat parte, recent, la competiţia Hard Enduro Bucovina desfăşurată în Câmpulung Moldovenesc. Nenorocul a făcut ca Dani să abandoneze, asta pentru că motocicleta s-a defectat. Aventura a început cu adevărat în momentul în care matinalul a realizat că se află în mijlocul muntelui. După ce a mers câțiva kilometri prin pădure, a ajuns într-un sat, unde un tânăr s-a oferit să-l ajute.

Redăm mai jos mesajul integral postat de Dani Oțil pe pagina sa de Facebook:

”Nu, nu pentru asta v-am ajutat!

Weekendul trecut-Hard Enduro Bucovina. Sparg un capac la motor si sunt nevoit sa abandonez. Imping vreo 3-4 km, in cizme, cu ortezele, cotierele, camelback-ul, casca, etc. Cald. Dau de un sat. Nimeni pe strada. Era duminica. Probabil lumea s-a intors de la biserica si acum oamenii mâncau. Ma uit în toate curtile, macar sa aflu unde sunt si cat mai am pana la Câmpulung. Dupa un gard, un tanar de vârstă liceului:

-salut, in ce sat sunt?

-in Deia... Ati venit la concurs?

-am venit, dar nu am ajuns prea departe. Cat mai am pana la DN?

-4 km. Si pana la Câmpulung peste 25....nu stiu exact.

-pot sa iti las motorul in curte si il recuperez pe seara?

-sigur. O sa faceți mult pe jos pana la drumul mare. Va duc eu cu scuterul.

-mulțumesc.

-scuterul asta e slab, nu e ca motorul dvs.

-nu-mi mai zice dvs ca ma dau jos... Si spre deosebire de motorul meu, asta merge

-gata. Aici e DN-ul. Va las aici, dar stau pana va ia cineva. Duminica e mai greu.

- stai liniștit, ma ajuta fata... Am făcut două sute de poze in Câmpulung. sigur ma recunoaște cineva. Uite un milion sa bagi benzina in scuter. Esti un domn!

-mulțumesc, dar nu de asta v-am ajutat. Stau pana va ia cineva.

-daca imi mai spui dvs....

-eu totuși stau... Luați banii

-ba tu nu auzi ca nu sunt pt tine... Ci pt scuter(incerc eu sa îl prostesc, cu gandul la cum mi-ar fi prins mie un milion la vârsta lui)

Imi da banii inapoi si face patru pasi la stanga, sa fie sigur ca nu ii mai pot baga in buzunar.

... Dupa 20 de minute si vreo 25 de masini care nu opresc... Imi dau seama ca in localitatea Frumosu... Fața mea... Nu cadra.

-sun eu la un unchieș. Va duce el.

A sunat. Unchiul era mai mic ca mine :)... Macar nu imi spunea dvs. Om simplu - a făcut 60 de km duminica. I-am întins milionul... Cu mulțumiri... Pt benzina. Mi-a dat jumate înapoi.

#maisuntoameni”, a fost mesajul pe care l-a postat pe internet.

