NEATZA LA 10 ANI! Matinalii au avut zece invitați surpriză, care ți-au făcut diminețile mai frumoase! Ai dansat cu Dr. Alban, ai cântat cu Julio Iglesias Jr. și l-ai văzut pe Mike Tyson jucând tenis de masă!

Pe 1 februarie 2018, simpaticii matinali de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” aniversează zece ani de existență! Timp de un deceniu, Răzvan Simion și Dani Oțil au făcut alături de colegii lor de platou o adevărată „echipă de zece”!

Și fiindcă au rămas la fel de frumoși și la fel de plini de energie, matinalii de la „Neatza cu Răzvan și Dani” pregătesc și anul acesta un spectacol senzațional, în care diminețile vor fi pline de surprize și de distracție!

Rețeta de succes a show-ului include 3000 de emisii în direct, 4000 de rețete delicioase pregătite de Vlăduț și 300 de ediții speciale, dar și multă distracție alături de gașca ,,Neatza”.

Au fost zece ani senzaționali, în care cea mai iubită emisiunea matinală a adus buna dispoziție în casele a milioane de români!

Bestia și Bella, Jack Sparrow și Renul Dani au adus basmele în casele românilor în fiecare dimineață, pentru ca tu să ai o zi frumoasă ca-n povești!

Am învățat rețete noi de la Vlăduț, am ascult cea mai bună muzică și, mai presus de toate, ne-am distrat văzând cele mai tari faze cu Răzvan și Dani!

Vi le mai amintiți? Andreea Mantea, Daniela Crudu, Roxana Vancea și Flavia Mihășan au fost, timp de zece ani, vecinele de la ”Neatza”. Cele patru zeițe ne-au făcut diminețile mai frumoase

Au fost zece ani de show la superlativ, în care povestirile celor de la „Neatza” ne-au amuzat sau ne-au emoționat, iar fazele lor amuzante ne-au făcut să avem parte de distracție în fiecare dimineață.

Privind în urmă ne dăm seama că timp de zece ani, „Neatza cu Răzvan și Dani” ne-a adus mai aproape și de artiști îndrăgiți, sportivi de elită și invitați speciali. Iată mai jos zece celebrități care au venit la „Neatza”!

Cine nu își amintește de ziua în care în platoul emisiunii a venit nimeni altul decât Dr. Alban, artistul care ne-a cucerit definitive cu piesa „It's My Life”? Admiral C4C ,Dr. Alban, Vessy Boneva şi Deep Zone au cântat la "Neatza cu Răzvan şi Dani" melodia "Turn It Up", cu care au făcut show de zile mari!

La fel de bine ne-am simțit și când a venit trupa Rednex, cea care ne-a dat super hitul „Cotton Eye Joe”! Artiștii au stat de vorbă cu Dani Oțil și au dezvăluit scopul vizitei lor în România!

Și ca show-ul să fie complet, băieții ne-au făcut dimineața mai frumoasă cu cea mai cunoscută piesă a lor:

Un alt moment cu adevărat special a fost atunci când la „Neatza cu Răzvan și Dani” a venit nimeni altul decât Julio Iglesias Jr, fiul celebrului artist internațional!

NEATZA LA 10 ANI. Filmele anului 2008, atunci când cea mai iubită emisiune matinală se lansa. Sigur vi le amintiți!



Era în anul 2015, atunci când acesta susținea pentru prima dată în cariera lui muzicală un concert împreună cu tatăl său, celebrul cântăreţ Julio Iglesias!

Și ca show-ul să fie unul cu adevărat memorabil, Julio Iglesias Jr. și Horia Brenciu au interpretat LIVE la Neatza melodia lui Frank Sinatra - "My Way"!

Lista cu invitați speciali de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu s-a oprit aici! Cine nu își amintește de surpriza tuturor atunci când matinalii au anunțat că vine David Bisbal în emisiune?! A fost un moment special, în care Cătălin Oprișan a realizat un super interviu cu artistul:

Și actorul Michael Winslow, celebru din seria "Academia de poliție", a făcut show la „Neatza cu Răzvan și Dani”:

Un alt moment special din emisiune a fost atunci când Alexander Rybak, marele câștigător al Eurovision 2009, a venit să stea de vorbă cu Dani Oțil despre cariera sa muzicală:

Printre cei mai tari invitați la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a numărat și celebrul sportiv Mike Tyson, care a primit o provocare de zile mari! Acesta a jucat tenis de masă cu Dani, în acelaşi tricou!

Mickey Mouse şi gaşca sa de prieteni, Minnie, Donald Duck, Goofy dar şi alte personaje Disney au ajuns în România în anul 2016! Și era mai mult decât evident că matinalii nu vor rata acest eveniment:

Dani Oțil și Răzvan Simion, alături de întreaga echipă de la „Neatza”, au știut mereu să aprecieze și să promoveze marile valori ale României! Unul dintre cele mai savuroase momente a fost atunci când Florin Răducioiu a jucat fotbal nebun cu matinalii:

Un alt invitat de seamă de la „Neatza” a fost Horia Tecău, care nu doar că a povestit despre experiența sa de sportiv, dar a și acceptat provocarea de „Suflo-fotbal” a matinalilor!

