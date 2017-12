Omagiul adus Regelui Mihai I care nu trebuie să degenereze pedepse

Traseul trenului regal cu sicriul Regelui Mihai I al României nu a fost lipsit de incidente! Doi piloţi ai unui aeroclub din Clinceni, care au survolat trenul, riscă să-şi piardă licenţele de zbor. Deşi Majestatea Sa a fost cel care a înfiinţat Aeroclubul Romaniei, astăzi, nici măcar un avion nu a zburat alături de trenul regal. Din acest motiv, pilotul Theo Trandafir, proprietarul unui aeroclub la Clinceni, a decis din proprie inițiativă să planeze deasupra vagoanelor.



“Împreună cu un alt coleg am survolat trenul timp de câteva minute, între Racari şi Titu. Toţi cei din tren ne-au făcut cu mâna, dar au apărut unele probleme, pilotul fiind sunat de reprezentanții mai multor instituții, care l-au mustrat pentru gestul său lăudabil. Am fost doar o decizie de moment pe care mi-o asum și prin care n-am dorit decât să ne arătăm recunoștința pentru Majestatea Sa. Așa am crezut că putem să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut în trecut pentru aviația din România.”, a declarat pilotul Theo Trandafir.



Sicriul cu trupul neînsufleţit al Regelui Mihai a fost transportat, cu trenul regal, la Curtea de Argeş, unde fostul suveran îşi va dormi somnul de veci. Regele va fi înmormantat în Catedrala Mănăstirii Curtea de Argeş, unde este înmormântată şi soţia sa, Regina Ana. Mii de oameni au întâmpinat trenul regal pe peroanele garilor prin care acesta a trecut în drum spre Curtea de Argeş.