Iata cat consuma Chevrolet Corvette Z06

Atunci cand vorbim despre supercaruri de lux cu sute de cai putere sub capota, unul dintre primele nume care ne vin in minte este Chevrolet Corvette. Primul model Corvette a aparut in urma cu mai bine de jumatate de secol, mai exact in 1953, atunci cand un model decapotabil produs in Misouri a fost prezentat la Salonul Auto de la New York. Modelele Corvette s-au bucurat de-a lungul timpului de o recunoastere la nivel international, castigand de asemenea numeroase premii din domeniul auto.