Iata pasii pe care trebuie sa ii urmezi in caz ca ai facut accident de masina

Hai sa facem intai diferenta intre accident si tamponare. Politistii spun ca accidentul, spre deosebire de tamponare, are ca urmare decesul si/sau ranirea uneia sau a mai multor persoane.

Daca din coliziune apar doar pagube materiale, atunci vorbim mai mult ca sigur despre o tamponare, desi sunt cazuri in care aceasta coliziune este considerata tot accident. In plus, legislatia mai atribuie accidentului necesitatea producerii pe un drum public, si implicarea a cel putin un vehicul aflat in miscare.

In cazul nefericit in care sunt si victime implicate intr-un accident, INDIFERENT de urmarile sale, trebuie sa suni imediat la 112 si si sa oferi toate informatiile - asta inseamna numarul victimelor si starea lor! Daca poti si stii cum, incearca sa ajuti victimele pana la sosirea ambulantei sau cere sprijinul altor soferi care tranziteaza zona.

