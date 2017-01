Noul Mercedes-AMG GT a fost prezentat

Dupa ce zilele trecute cei de la Mercedes-Benz ne-au prezentat oficial versiunile facelift ale GLA si GLA 45 AMG, iata ca azi germanii vin din nou cu o surpriza pentru fanii lor. La Salonul Auto de la Detroit tocmai a fost dezvaluita versiunea imbunatatita Mercedes-AMG GT. Asadar, familia GT primeste o improspatare destul de cuprinzatoare, spun jurnalistii prezenti pe teritoriul nord american, gama GT consolidandu-se astfel din nou. Sa aruncam o privire asupra noutatilor AMG GT.

Modelul entry-level GT are un plus de putere de 14 cai, ajungand acum pana la 476 cai putere. Si cuplul a crescut cu 30 Nm, ajungand acum la un total de 630 Nm. Motorul de 4.0 litri V8 twin-turbo al modelului GT are un sprint de 4,0 secunde pana la 100 km/ora.

Desi urmeaza sa fie lansat, modelul roadster GT va primi, conform zvonurilor, aceleasi cifre in ceea ce priveste puterea. Modelul GT S creste si el cu 12 cai putere, pana la 522, si primeste si un plus de 20 Nm pentru cuplul motor, pana la 670 Nm, dispunand de o viteza maxima de 310 kilometri/ora si laudandu-se si cu un sprint de 3,8 secunde.

