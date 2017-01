Opel prezinta noul Crossland X

Debutul oficial al Opel Crossland X a avut loc chiar astazi si a fost primit cu entuziasm de catre fanii brandului. Noul Crossland X este in sfarsit aici, iar fotografiile lansate in mediul online infatiseaza un crossover urban mic, bazat pe arhitectura viitorului Peugeot 2008, care va rivaliza cu modele precum Toyota CH-R, Nissan Juke sau Renault Captur.

SUV-ul de marime mica al celor de la Opel este pozitionat sub modelul Mokka X si a venit pe piata pentru a lua locul modelului Meriva, automobil care nu mai are acelasi succes in ultimii ani. Comenzile vor fi deschise in luna martie, iar daca ati pus ochii pe un astfel de model noi suntem in masura sa va dam mai multe detalii despre el.

Opel Crossland X are o statura robusta si linii curate, imbratisand cu succes noua filosofie de design a companiei: „maiestria sculpturala intalneste precizia tehnica”.

