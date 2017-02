Rovinietele online – un avantaj pentru toti utilizatorii de autovehicule din Romania

Pentru a circula in legalitate pe drumurile nationale si autostrazile din Romania, utilizatorii de autovehicule trebuie sa achite o taxa de drum numita rovinieta. Tariful acesteia difera in functie de tipul autovehiculului (categoriile A, B, C, D, E, F, G sau H) si de perioada de valabilitate (1, 7, 30, 90 de zile sau 12 luni).