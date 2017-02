Skoda anunta preturile noului Kodiaq in Romania

Lansat in toamna anului trecut si bagat in productie din luna octombrie, noul Skoda Kodiaq ajunge in cele din urma si pe piata auto din tara noastra. Noul model reprezinta cel mai mare SUV din gama si promite a fi un succes considerabil pentru producatorul ceh, multi dintre specialisti spunand deja ca probabil va deveni la fel de cunoscut precum modelul Octavia. Pe langa performantele pe care cel mai probabil le cunoasteti deja, noul Skoda Kodiaq va va surprinde si prin preturile atractive cu care poate fi achizitionat.

In primul rand va spunem ca noul Skoda Kodiaq poate fi cumparat in tara noastra in trei niveluri diferite de echipare: Active, Ambition, respectiv Style.

Echiparea de baza, Active, include numeroase dotari printre care putem enumera: blocuri optice spate cu LED, geamuri electrice, inchidere centralizata, luneta incalzita, oglinzi electrice si incalzite, ecran multimedia touchscreen de 6.5 inci cu radio MP3-player. Printre sistemele de siguranta activa amintim de sistemul electronic de stabilitate sau de franarea electronica in parcare.

