Cum arata acum baietelul care s-a nascut cu jumatate de cap? Micutul a implinit 3 ani

Cazul micutului Jaxon Emmet Buell a facut inconjurul lumii. Copilul s-a nascut doar cu jumatate de craniu, iar medicii ii dadeau putine sperante de viata.

Afectiunea cu care a fost diagnosticat copilul se numeste Microhydranencephaly si este prezenta la 1 din 1,859 de nasteri. În ciuda acestui handicap, parintii copilului l-au luat acasa si l-au iubit chiar si mai mult. Acestia l-au inconjurat cu dragostea lor si au profitat de orice clipa pentru a-l face pe micutul lor sa zambeasca. Dragostea si sustinerea parintilor a avut efecte benefice in dezvoltarea copilului.

“După ce am aflat de faptul că fătul are o malformaţie, am mers acasă şi ne-am gândit ce să facem, dacă este cazul să renunţăm la bebeluş. Cine suntem noi să decidem?

Noi am dat naştere unui copil, i-am dat o şansă şi suntem vocea lui.

Am făcut tot ce am putut pentru a-i da şansa de a lupta şi tot ce a făcut de când s-a născut a fost să lupte pentru viaţa lui”, a mărturisit Brandon pentru dailymail.co.uk.

“Mi-au luat bucuria pe care o trăieşte orice gravidă. Nu am avut nimic din asta“, mărturiseşte Brittany, mama bebeluşului.

Micutul Jaxon are acum 3 ani si, in ciuda handicapului sau fizic, copilul este perfect normal. Parintii se mandresc cu evolutia acestuia si posteaza clipuri online in care baietelul lor face primii pasi si rosteste primele cuvinte.

Jaxon Emmett Buell, copilul fără jumătate de cap, a uimit o lume întreagă cu pofta lui de viaţă. Micuţul a luptat cu îndârjire pentru zilele lui şi părinţii lui au fost fericiţi să-i serbeze prima zi de naştere.

Jaxon Emmett Buell a reuşit să impresioneze o lume întreagă! Medicii nu i-au dat şanse de supravieţuire, dar el s-a încăpăţânat să trăiască şi a ajuns să-şi serbeze prima zi de naştere.