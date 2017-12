Cunoasterea limbii germane, un atu important pe piata muncii

A învăța o limba străină a devenit o necesitate, aproape că neexistând joburi decente care sa nu ceara candidatului cunoașterea unei limbi de circulație internațională. Chiar daca limba engleza este considerata limba universala a modernitatii, nu trebuie sa scapam din vedere ca a cunoaste o a doua limba straina, precum germana, suedeza, franceza, etc, reprezinta un mare avantaj in piata muncii.

Un curs germana copii este de luat in seama de părinții cărora le pasă cu adevărat de traiectoria educațională a copiilor lor. Dacă facem o statistica in școlile din țara noastră, vom constata că majoritatea au incluse in programa scolara cursuri de engleză sau franceză, doua limbi străine cu tradiție în România.

Asta arata ca sistemul nostru educational nu este conectat la realitatile Uniunii Europene, un spatiu pe carea Marea Britanie il va parasi in curand, Germania ramanand cea mai importanta tara a UE. Ne intrebam daca nu cumva ar trebui sa schimbam ceva in scolile din Romania, printre primele modificari fiind si includerea studiului limbii germane.

Pe de alta parte, a cunoaște limba engleza nu mai reprezintă un atu atât de important pe piata muncii. Fiind atât de folosită la nivel global, a devenit aproape banal pentru oricine sa dețină un bagaj minim de cunoștințe de limba engleza.

Lumea trece printr-o perioada in care națiunile caută, cu insistență, sa-si redefinească pozițiile pe harta geopolitica a lumii. Chiar si la nivel european asistam la o revenire în forță a sentimentelor naționaliste in tarile Bătrânului Continent.

Unul dintre elementele care contribuie la prestigiul si coeziunea unei națiuni este limba și modul în care străinii se raportează la aceasta. Chiar daca limba engleza este limba universală a modernității, multi oameni aparținând unor națiuni cu lungă tradiție istorică țin să își facă simțită prezența la nivel global vorbind limba maternă.

In acest sens, nu trebuie sa ne mire daca marile corporații europene germane sunt in căutare de vorbitori de limba germana, într-o perioadă în care, după ce Marea Britanie a anuntat ca va părăsi UE, exista o anumita competiție pentru întâietate in spațiul unic European, intre limba franceză și limba germana. Nu e vorba neaparat de o lupta pentru putere si pentru rolul de lider, fiind mai mult o intrecere care tine de impunerea unor anumite mentalitati la nivel colectiv.

Din punct de vedere economic, Germania si Franta sunt cele mai puternice tari din UE, ambele avand statutul de “motoare” ale dezvoltarii unionale. Daca ne raportam la Germania, vom observa ca mai multe companii din acest stat au investit in Romania, avand afaceri in mai multe sectoare economice. Atunci cand vom cauta ofertele de munca ale unei companii germane cu filiale in Romania, vom observa, aproape de fiecare data, ca, printre cerintele obligatorii, se distinge cunoasterea limbii germane.

Daca s-a tot vorbit, de-a lungul timpului, de celebra rigoare nemteasca, trebuie sa reamintim si de mandria nationala specifica poporului german, un popor care a fost la originea izbucnirii a doua razboaie mondiale, conflagratii pornite si din cauza acestui sentiment nationalist larg raspandit in randul maselor. Rar vom vedea neamt care sa vorbeasca in engleza, atunci cand lucreaza intr-o companie nationala si este nevoit sa se adreseze unui strain.