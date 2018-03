Top 5 predicții pentru România lui 2018. Infrastructura, în continuare o provocare pentru autorități

În 2017, România a cunoscut cea mai spectaculoasă creștere economică de după criza din 2008. Aceste rezultate, însă, vor pune o mare presiune pe așteptările din acest an, cred experții în domeniu.

Cu toate acestea, consultanții de la compania de consultanță imobiliară Colliers International, citați de adevărul.ro, sunt de părere că țara noastră poate depăși indicii de creștere economică ai celorlalte stare din Europa Centrală și de Est și în 2018. Astfel, România va marca încă un an excelent pentru piața imobiliară.

Trebuie să luăm însă în considerare și faptul că, la nivel macro și comparativ cu anii anteriori, nu ne mai bucurăm de aceeași bază solidă. Cu toate acestea, spun experții, contextul economic va continua să fie unul cât de poate de favorabil. Cel puțin pentru piața imobiliară.

Iată care sunt cele 5 predicții pentru anul care tocmai a început:

1. Continuă problemele cu infrastructura slabă

Chiar dacă toți experții în domeniu, cum este și Cezar Rapotan, CEO-ul celei mai mari companii de distribuție de materiale de construcții din țară, ne avertizează că pentru o dezvoltare economică sănătoasă, România are nevoie de investiţii masive în infrastructură, autoritățile par imune la sfaturi, limitându-se la simple promisiuni, amânate de la an la an. În 2017 au fost dați în folosință numai 27 de kilometri de autostradă. Ce înseamă asta mai exact? Aproximativ de patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Experții spun că situația nu se va schimba nici în 2018, chiar dacă pentru anul în curs ni s-au promis nu mai puțin de 156 de kilometri… Scenariul optimist pictat de oficialii români nu are șanse de reușită din două puncte de vedere: abrambureala fiscală care s-a creat, dublată de o scădere masivă în domeniul absorbției de fonduri europene.

2. Per total, creșterea economică va pierde din avântul lui 2017

PIB-ul României a crescu în 2017 cu 7 procente. S-a întâmplat datorită consumului privat și a exporturilor. În 2018 produsul intern brut se va situa în jurul valorii de 5%, prezic experții. Asta din cauza reducerii stimulentelor fiscale, dar și pe fondul înăspririi politicii monetare. Cu toate acestea, se pare că vom rămâne una dintre cele mai dinamice economii de pe continent.

3. Piața de investiții va evolua însă spectaculos

În mod ciudat, piața de investiții va trece printr-o dezvoltare spectaculoasă. În 2017, am acumulat un volum investițional de puțin peste 0,9 miliarde de euro și am amânat tranzacții pentru anul în curs. Așadar, experții în domeniu se așteptă pentru anul acesta la un volum total care va depăși 1 miliard de euro. Acesta va fi posibil prin randamente mai bune decât vor avea alte țări din regiune, performanță la nivel macro-economic și o mai mare disponibilitate din partea băncilor de a oferi finanțări.

4. Vom începe să vorbim tot mai mult despre migrație. Inclusiv internă

În 2018 vom vorbi din ce în ce mai mult și despre migrația internă. Principalele orașe preferate de români sunt Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, care câștigă tot mai mult teren în fața Capitalei. În aceste condiții marile companii vor începe să se extindă în mod natural și să deschidă birouri și în provincie. Tot legat de migrație, o predicție optimistă spune că tot mai mulți dintre românii care lucrează peste hotare se vor întoarce în țară.

5. Lucrurile pe piața muncii încep să se complice tot mai mult

În 2018 va crește și mai mult dezechilibrul dintre cerere și oferă de pe piața muncii. Absolvenții cu profil tehnic sunt din ce în ce mai căutați, însă se dovedesc prea puțini pentru a acoperi cererea în continuă creștere. Acest fenomen ar putea limita procesul de extindere al marilor companii, cu efect direct asupra pieței de birouri - livrări și/sau închirieri.

Tu cum vezi lucrurile? Cum crezi că va arăta România lui 2018?

Sursa foto: Shutterstock.com